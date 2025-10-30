Egyetemi buliból rémálom: négy férfi ellen nyomoz a pamplonai rendőrség + videó

Proksa Szandra az Egy Lépéssel Több Alapítvány elhivatott nagykövete

Proksa Szandra, műsorvezető, egykori szépségkirálynő az Egy Lépéssel Több Alapítvány egyik legelhivatottabb nagykövete. A TV2 képernyőjéről ismert kétgyermekes édesanya az alapítvány indulása óta szívén viseli a tartósan beteg gyermekeket nevelő családok sorsát, és példát mutat arra, hogyan fér össze a karrier, a családi élet és a jótékonyság.