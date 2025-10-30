Keresés

Egyetemi buliból rémálom: négy férfi ellen nyomoz a pamplonai rendőrség + videó

2025. október 30., csütörtök 15:52
nemi erőszak Pamplona migránsok Spanyolország

Migránsok erőszakoltak meg egy egyetemistát a spanyolországi Pamplonában. A támadás egy egyetemi bulin történt. A részletekről a HírTV-t Tóth Brigitta tudósította, Murciából.

