Egy volt tanácsadója szerint is az oroszoknak köszönheti Trump elnökségét

Meglehet, hogy Donald Trump összejátszott az oroszokkal az elnökválasztás során – mondta Trump egyik első kampánytanácsadója. Sam Nunberget kihallgatná az elnökválasztás orosz befolyásolását vizsgáló washingtoni bizottság, de a férfi nem hajlandó együttműködni a testülettel – bár már arra is utalt, hogy meggondolhatja magát.

Sam Nunberg akkor dolgozott tanácsadóként Donald Trump mellett, amikor a későbbi elnök még republikánus riválisaival harcolt a jelöltségért. Rasszista Facebook-bejegyzései miatt azonban már 2015 augusztusában távoznia kellett a Trump-kampánycsapatból – aminek egyes tagjaival továbbra is kapcsolatban maradt, így tudhatott a stáb esetleges orosz kapcsolatairól. Az elnökválasztás orosz befolyásolását vizsgáló Robert Mueller-féle bizottság be is idézte Nunberget, de a volt tanácsadó erre nemet mondott – mert, ahogy ő fogalmazott, nem hajlandó 80 órát e-mailek böngészésével tölteni .

Trump egykori embere kicsit később már nem zárta ki, hogy együttműködik a Mueller-bizottsággal.

Az interjúk egész sorát adó Nunberg időről időre ellentmond saját magának – így például egyszer cáfolta, máskor megerősítette, hogy Donald Trump az oroszok jelöltjeként nyert elnökválasztást.

Azt ugyanakkor kategorikusan cáfolja Nunberg, hogy ő maga bármikor összejátszott volna az oroszokkal.