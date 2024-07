Egy világhírű filmsztár szerint a gyerekeknek kell dönteniük a saját nemüket illetően

Maslany az egyik kanadai tartományt kritizálta, miután a hatóságok olyan oktatási törvényt léptettek életbe, amely előírja az iskolák számára, hogy értesítsék a szülőket, ha egy gyereknél nemi zavart tapasztalnak, beleértve azt is, hogy a gyermek különleges névmásokat szeretne használni az osztályban. A szabályok azt is megakadályozzák, hogy az iskolák reklámozzák a transzneműséget az órákon – kivéve, ha a szülő hozzájárul, írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Your browser does not support the video tag.