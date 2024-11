Egy vietnámi háborút is megjárt katona lesz Trump embere, akire az orosz-ukrán konfliktus rendezését bízza

Megosztás itt:

Keith Kellogg altábornagy több évtizedes katonai karrierje során számos jelentős hadműveletben vett részt. Az 1967 és 2003 közötti időszakban olyan háborúkban szerzett tapasztalatot, mint a vietnámi konfliktus, az öbölháború és az Egyesült Államok panamai katonai beavatkozása. Ezek a tapasztalatok nemcsak a hadviselésben tették őt szakértővé, hanem a stratégiai gondolkodás terén is. Nyugalmazása után Kellogg nem vonult vissza: Donald Trump első elnöksége alatt előbb a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának ügyvivő titkára, majd Mike Pence alelnök nemzetbiztonsági tanácsadója lett.

Ezek a pozíciók biztosították számára azt a tapasztalatot, amely a nemzetközi konfliktusok megértéséhez és kezeléséhez elengedhetetlen. Kellogg Trump bizalmi körébe tartozik, és közeli munkakapcsolata a volt elnökkel különösen alkalmassá teszi őt arra, hogy Trump politikai prioritásait képviselje az ukrajnai háború rendezésében.

Kellogg már korábban is részt vett az ukrajnai béketerv kidolgozásában. Az America First Policy Institute által publikált tervezet szerint az Egyesült Államoknak arra kellene törekednie, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse a feleket, még akkor is, ha ez bizonyos kompromisszumokat követel. A terv legfontosabb elemei:

Tűzszünet a jelenlegi frontvonal mentén.

Ukrajna NATO-tagságának ideiglenes elhalasztása, hogy Moszkva is hajlandó legyen részt venni a tárgyalásokban.

Biztonsági garanciák biztosítása Ukrajnának a nyugati szövetségesek részéről, hogy Moszkva ne kezdhessen újabb támadást.

Kellogg szerint ezek a lépések lehetővé tennék, hogy Ukrajna erős pozícióból kezdje meg a béketárgyalásokat, miközben az Egyesült Államok és a NATO garantálja az ország biztonságát. Fontosnak tartja azonban, hogy Ukrajna ne legyen rákényszerítve területi engedményekre, bár elismeri, hogy hosszú távon diplomáciai eszközökkel kell rendezni a vitatott területek sorsát.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: AFP