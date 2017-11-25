2017. november 25.,
szombat, Katalin napja

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Egy tucat áldozata van a luxushoteltűznek

Hír TV

2017. november 25., szombat 09:06

Grúziában 12-en meghaltak, miután tűz ütött ki egy luxushotelben. A fekete-tenger parti Batumiban egy huszonkét emeletes kaszinó-hotelben csaptak fel a lángok. Sokan szénmonoxid-mérgezés miatt haltak meg, további 20 személyt kórházban ápolnak, köztük 3 török és egy izraeli állampolgárt. Az épületet kiürítették, több mint száz embert evakuáltak az épületből a grúz hatóságok.

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