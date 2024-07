Egy tonna kokaint mosott partra a tenger

Az utóbbi években több alkalommal is partra mosott a tenger drogokat tartalmazó csomagokat a Keleti-Fríz-szigeteknél. 2021-ben például Aurich körzetében 25 kilogramm kokainra bukkantak egy töltésen, nem sokkal korábban pedig Baltrum szigetén találtak hasonló mennyiséget, illetve 2017 elején is partra mosott a tenger kokainos zacskókat a térségben.

