A Teherán és Washington által is terrorszervezetnek tekintett szunnita militáns csoport korábban több délkelet-iráni merénylet elkövetőjeként is jelentkezett. Ezért indított akciót a perzsa állam a szélsőségesek állásai ellen. Az iszlámábádi vezetés a pakisztáni légtér indokolatlan megsértésének nevezte a támadást. Sajtóhírek szerint két gyermek is életét vesztette a csapásokban.