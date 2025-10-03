Keresés

2025. 10. 03. Péntek Helga napja
Külföld

Egy szíriai származású brit állampolgár a manchesteri terrortámadás gyanúsítottja

2025. október 03., péntek 06:28 | MTI
Manchester terrortámadás zsidóellenesség

Azonosította a rendőrség a manchesteri zsinagóga ellen csütörtökön elkövetett késeléses és gázolásos merénylet tettesét.

  Egy szíriai származású brit állampolgár a manchesteri terrortámadás gyanúsítottja

A zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jóm-kipúr napján elkövetett támadás az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál történt. A feltételezett elkövető több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt.

A merényletben ketten életüket vesztették.

A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

A Scotland Yard csütörtök délután terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.

A manchesteri rendőrség késő esti tájékoztatása szerint az elkövető hivatalos azonosítása még nem történt meg, de a vizsgálatot végző nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy a támadást egy 35 éves szíriai származású brit állampolgár, Jihad Al-Shamie hajtotta végre.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a feltételezett tettes testére erősített, robbanószerkezetre hasonlító gyanús tárgy a szakértői vizsgálatok alapján "nem volt működőképes".

A manchesteri rendőrség közölte azt is, hogy

eddig három embert - két férfit és egy nőt - vettek őrizetbe terrorcselekmény elkövetésének előkészítése gyanújával.

A csütörtök esti beszámoló szerint három embert kezelnek kórházban súlyos sérülésekkel. Egyiküket a merénylő elütötte autójával, a másikat pedig megkéselte.

A harmadik sebesült akkor szerezhette sérüléseit, amikor a rendőrök megfékezték a támadót - fogalmaz további részletek nélkül a manchesteri rendőrség.

A tájékoztatás szerint a rendőrség még vizsgálja a zsinagóga elleni támadás indítékait.

Fotó: Mentőalakulatok tagjai a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt támadás helyszínén 2025. október 2-án. MTI/AP/PA/Peter Byrne

