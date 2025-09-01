Keresés

2025. 09. 01. Hétfő
Külföld

Egy olasz lap szerint Magyarországnak igaza van Ukrajna ügyében

2025. szeptember 01., hétfő 10:15 | Mandiner

Az olasz lap cikke szerint Magyarország óvatossága Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban bölcsességként értékelhető a jelenlegi ukrán belpolitikai helyzet fényében.

  • Egy olasz lap szerint Magyarországnak igaza van Ukrajna ügyében

Andrij Parubij, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben meggyilkolták egy profi kivégzés során. Parubij korábban neonáci szervezetek vezetője, majd EU-párti politikus, végül Petro Porosenko pártjának tagja volt. Volodimir Zelenszkij elnök „gondosan megtervezett merényletként” jellemezte a támadást.

A La Veritá cikke kiemeli, hogy Magyarország óvatossága Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban bölcsességként értékelhető a jelenlegi ukrán belpolitikai helyzet fényében.

A magyar vétót a lengyel és a dán EU-elnökség kritizálja, de a szerző szerint Ukrajna instabilitása és korrupciója miatt Budapest álláspontja indokolt.

 

Forrás: Mandiner

Fotó: 4cdn.hu

