Külföld

Egy négygyermekes édesapa holttestét adta át a Hamász Izraelnek

2025. november 14., péntek 07:58 | MTI
A Hamász iszlamista terrorszervezet átadta egy újabb meggyilkolt izraeli túsz, Meni Godard eddig az övezetben őrzött holttestét Izraelnek - jelentette az izraeli miniszterelnöki hivatal csütörtök éjjel.

A 73 évesen megölt, és Beéri kibucból elhurcolt Meni Godard földi maradványait csütörtök este adta át a Hamász a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek, akik Izraelbe szállították azonosításra.

A hadsereg egysége a Tel-Aviv Abu Kabír negyedében fekvő igazságügyi orvosszakértői intézetbe szállította a koporsót, ahol éjszaka megállapították személyazonosságát.

Meni Godardot több mint két évvel ezelőtt, 2023. október 7-én gyilkolták meg Beéri kibuc megtámadásakor az iszlamista terroristák. Feleségét, Ajeletet szintén megölték.

A mészárlás reggelén a terroristák felgyújtották otthonukat, mire a füst elől kimenekültek a biztonsági betonszobából. Kint a Hamász fegyveresei vártak rájuk, akik Menit megölték, majd holttestét Gázába hurcolták. Ajeletnek sikerült elszöknie, órákon át a bokrok között bujkált, de később őt is megtalálták és meggyilkolták.

Meni Godard Tel-Avivban született, fiatal korában kimagasló tehetségű futballista volt. Tizenhárom évesen költözött a kibucba nővére, Smuela után. Vizi mentő és úszómester volt, sok éven át vezette a kibuc uszodáját.

Négy gyermeket nevelt fel feleségével, akik 769 napig várták, hogy visszakaphassák és méltóképpen eltemethessék.

Még három, Izraelből elhurcolt túsz holtteste maradt a Gázai övezetben. Az október közepén megkötött tűzszünet kezdetén a Hamász húsz, még életben lévő túszt és 28 holttestet őrzött az övezetben. A megállapodás szerint 72 órán belül köteles lett volna mindannyiukat visszajuttatni Izraelbe.

Ezúttal Vasvár adott otthont a Pesti srácok, a Magyar Nemzet és a Hír TV országjárásának + videó

Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben

Megvan a 3 pont, de megőszültünk – „Nagy nehezen” 1–0 Örményország ellen

