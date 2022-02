Egy migráns meghalt, többen megsérültek egy autós balesetben Horvátországban

Megosztás itt:

A migránsokat szállító gépkocsi nem állt meg a rendőrök figyelmeztetésére, átszakította az autópálya fizetőkapujának rámpáját, majd néhány kilométerrel odébb egy húszméteres szakadékba zuhant. A külföldi rendszámú gépkocsi sofőrje elmenekült a helyszínről, a rendőrség nagy erőkkel keresi. A baleset helyszínére mentősök és tűzoltók is érkeztek, a sérülteket ellátták. A rendőrség közleménye szerint a baleset oka a nedves, csúszós úthoz nem igazított gyorsaság volt. A nyugat-balkáni útvonalon található országok 2016 márciusában fokozatosan lezárták határaikat az illegális bevándorlók előtt. Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csakis azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, vagy az adott országban akarnak menedéket kérni.

MTI