A világ ma reggel egy sokkal veszélyesebb helyre ébredt. Donald Trump amerikai elnök bejelentése, miszerint 1992 óta először újraindítja az amerikai nukleáris fegyverteszteket, nem csupán egy válasz Putyin Burevesztnyik-rakétájára. Ez egy veszélyes, új fegyverkezési verseny nyitánya, amely a hidegháború legsötétebb logikáját támasztja fel.

„Az Amerikai Egyesült Államok több nukleáris fegyverrel rendelkezik, mint bármelyik másik ország. Ezt az első hivatali időszakom alatt valósítottuk meg, beleértve a meglévő fegyverek teljes korszerűsítését és felújítását is. A hatalmas pusztítóereje miatt utáltam ezt megtenni, de nem volt más választásom!” – írta szerda éjjel, a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Donald Trump.

1. Az eszkaláció spirálja: a tények ridegsége

A hírek önmagukért beszélnek, és együttesen egy globális őrület képét festik le!

Oroszország teszteli a nukleáris meghajtású Burevesztnyiket, és visszavonja az atomteszteket tiltó szerződés ratifikációját. Amerika (Trump) válaszul elrendeli a saját tesztjeit, mondván, „egyenlő feltételekre” van szükség. Brüsszel (a belga védelmi miniszteren keresztül) azzal fenyegetőzik, hogy a NATO „a földdel teszi egyenlővé Moszkvát”, ha támadás éri.

A New START leszerelési egyezmény 2026-ban lejár, és senki nem tárgyal a folytatásról.

Ez nem politika. Ez a józan ész teljes csődje. A vezetők úgy dobálóznak a nukleáris fenyegetésekkel, mintha elfelejtették volna, hogy ezeknek a fegyvereknek a bevetése az emberi civilizáció végét jelentené.

2. Az „erő” hamis illúziója

Trump azzal indokolja a döntést, hogy Kína és Oroszország is kísérletezik. A belga miniszter azzal fenyeget, hogy a NATO erősebb. Putyin az új fegyverekkel demonstrál. Mindegyik fél azt hiszi, hogy a félelemkeltéssel és az erődemonstrációval érhet el eredményt.

Ez egy végzetes tévedés. A történelem (és a hidegháború) bebizonyította, hogy a fegyverkezési verseny nem teremt biztonságot. Épp ellenkezőleg: növeli a téves riasztások, a véletlen konfliktusok és a totális megsemmisülés kockázatát. Amikor mindenki ujja a piros gombon van, egyetlen hiba is elég a katasztrófához.

3. A morális kérdés: hol van a béke hangja?

Ebben a globális kakasviadalban szinte elveszik a józan ész hangja. A brüsszeli elit ugyanolyan felelőtlen és veszélyes retorikát használ, mint a többi fél, ahelyett, hogy a deeszkalációt és a diplomáciát erőltetné.

A magyar álláspont igazolása: Ez a helyzet drámaian igazolja a magyar kormány álláspontját. Amikor Orbán Viktor a béketárgyalásokért, a párbeszédért és Budapest mint lehetséges találkozóhely felajánlásáért dolgozik, azt nem „Putyin-barátságból” teszi. Azért teszi, mert ez az egyetlen épelméjű alternatíva ezzel a nukleáris őrülettel szemben.

A felelősség kérdése: Azok a hazai politikai erők (mint a Tisza Párt), amelyek a brüsszeli háborús fősodort visszhangozzák, és a gyorsabb fegyverszállításokat sürgetik, közvetlenül hozzájárulnak ennek a halálos spirálnak a pörgetéséhez.

Konklúzió: állítsuk meg őket!

A mai hír nemcsak aggasztó, hanem riasztó. A világ vezetői a tűzzel játszanak, és a tét az egész bolygó túlélése. A „csodafegyverek” és az „elrettentő erő” illúziója helyett azonnali párbeszédre, a leszerelési tárgyalások újrakezdésére és a józan ész visszatérésére van szükség. A fegyverkezési versenynek nincsenek győztesei, csak túlélői – már ha lesznek egyáltalán.

Fotó: WIKIPEDIA