Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 30. Csütörtök Alfonz napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Egy lépésre a világvégétől? Trump atomteszteket rendelt el – Elszabadul a pokol?

2025. október 30., csütörtök 07:57 | Hír TV

A mai nap egyik legfontosabb híre mindent, csak nem nyugalmat hoz. Donald Trump amerikai elnök – válaszul az orosz és kínai kísérletekre – azonnali utasítást adott az amerikai nukleáris fegyverek tesztelésének újrakezdésére. Ezzel egy harminc éve tartó moratórium szakadt meg. A hidegháború legfagyosabb napjait idéző lépés egy veszélyes, új fegyverkezési verseny kezdetét jelenti, amelyben a józan ész hangja egyre halkabbnak tűnik.

  • Egy lépésre a világvégétől? Trump atomteszteket rendelt el – Elszabadul a pokol?

A világ ma reggel egy sokkal veszélyesebb helyre ébredt. Donald Trump amerikai elnök bejelentése, miszerint 1992 óta először újraindítja az amerikai nukleáris fegyverteszteket, nem csupán egy válasz Putyin Burevesztnyik-rakétájára. Ez egy veszélyes, új fegyverkezési verseny nyitánya, amely a hidegháború legsötétebb logikáját támasztja fel.

„Az Amerikai Egyesült Államok több nukleáris fegyverrel rendelkezik, mint bármelyik másik ország. Ezt az első hivatali időszakom alatt valósítottuk meg, beleértve a meglévő fegyverek teljes korszerűsítését és felújítását is. A hatalmas pusztítóereje miatt utáltam ezt megtenni, de nem volt más választásom!” – írta szerda éjjel, a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Donald Trump.

 1. Az eszkaláció spirálja: a tények ridegsége

 A hírek önmagukért beszélnek, és együttesen egy globális őrület képét festik le!

Oroszország teszteli a nukleáris meghajtású Burevesztnyiket, és visszavonja az atomteszteket tiltó szerződés ratifikációját. Amerika (Trump) válaszul elrendeli a saját tesztjeit, mondván, „egyenlő feltételekre” van szükség. Brüsszel (a belga védelmi miniszteren keresztül) azzal fenyegetőzik, hogy a NATO „a földdel teszi egyenlővé Moszkvát”, ha támadás éri.

A New START leszerelési egyezmény 2026-ban lejár, és senki nem tárgyal a folytatásról.

Ez nem politika. Ez a józan ész teljes csődje. A vezetők úgy dobálóznak a nukleáris fenyegetésekkel, mintha elfelejtették volna, hogy ezeknek a fegyvereknek a bevetése az emberi civilizáció végét jelentené.

2. Az „erő” hamis illúziója

Trump azzal indokolja a döntést, hogy Kína és Oroszország is kísérletezik. A belga miniszter azzal fenyeget, hogy a NATO erősebb. Putyin az új fegyverekkel demonstrál. Mindegyik fél azt hiszi, hogy a félelemkeltéssel és az erődemonstrációval érhet el eredményt.

Ez egy végzetes tévedés. A történelem (és a hidegháború) bebizonyította, hogy a fegyverkezési verseny nem teremt biztonságot. Épp ellenkezőleg: növeli a téves riasztások, a véletlen konfliktusok és a totális megsemmisülés kockázatát. Amikor mindenki ujja a piros gombon van, egyetlen hiba is elég a katasztrófához.

3. A morális kérdés: hol van a béke hangja?

Ebben a globális kakasviadalban szinte elveszik a józan ész hangja. A brüsszeli elit ugyanolyan felelőtlen és veszélyes retorikát használ, mint a többi fél, ahelyett, hogy a deeszkalációt és a diplomáciát erőltetné.

A magyar álláspont igazolása: Ez a helyzet drámaian igazolja a magyar kormány álláspontját. Amikor Orbán Viktor a béketárgyalásokért, a párbeszédért és Budapest mint lehetséges találkozóhely felajánlásáért dolgozik, azt nem „Putyin-barátságból” teszi. Azért teszi, mert ez az egyetlen épelméjű alternatíva ezzel a nukleáris őrülettel szemben.

A felelősség kérdése: Azok a hazai politikai erők (mint a Tisza Párt), amelyek a brüsszeli háborús fősodort visszhangozzák, és a gyorsabb fegyverszállításokat sürgetik, közvetlenül hozzájárulnak ennek a halálos spirálnak a pörgetéséhez.

Konklúzió: állítsuk meg őket!

A mai hír nemcsak aggasztó, hanem riasztó. A világ vezetői a tűzzel játszanak, és a tét az egész bolygó túlélése. A „csodafegyverek” és az „elrettentő erő” illúziója helyett azonnali párbeszédre, a leszerelési tárgyalások újrakezdésére és a józan ész visszatérésére van szükség. A fegyverkezési versenynek nincsenek győztesei, csak túlélői – már ha lesznek egyáltalán.

Fotó: WIKIPEDIA

További híreink

Kiderült, mire költhető az adó-visszatérítés – a lista meglepő!

Visszatér a közéletbe Varga Judit

Japán gyaloglás az új csodamódszer – egészségesebb, mint a napi 10 ezer lépés

Az ukrán hadsereg újra lecsapott Oroszországra – lángokban áll a finomító

Óriási változás jön Angliában, Szoboszlait is keményen érinti a döntés

Magyar Péter „elfelejtette”, hogyan próbálta lejáratni Orbán Viktort a mesterséges intelligenciával + videó

Gólzáporok és kiesések tarkították a MOL Magyar Kupa legújabb és korábbi mérkőzéseit

Simán kikapott a tartalékos Liverpool a Crystal Palace-tól a Ligakupában

Tragédia Kenyában: amikor az álomszafari végzetes lángokba torkollik

További híreink

Tragédia Kenyában: amikor az álomszafari végzetes lángokba torkollik

Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó

Elnézést kért Nagy Feró + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Visszatér a közéletbe Varga Judit
2
Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó
3
Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozatai + videó
4
Gólzáporok és kiesések tarkították a MOL Magyar Kupa legújabb és korábbi mérkőzéseit
5
Vezércikk – Orbán Viktor: Nemcsak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat + videó
6
A kenyai balesetben elhunyt sportvezetőt méltatták + videó
7
Riasztás – Letöltendőt osztott ki a bíró, amiért chilipaprikás gumikesztyűben vizsgálták meg egy rab aranyerét + videó
8
Riasztás – Hogyan lett egy „nyeszlett, szorongó gyerekből” Magyarország legismertebb túsztárgyalója? + videó
9
Nagy Ervin kínos magyarázkodásba kezdett Pintér Béla felháborító darabja miatt + videó
10
„Oopsz, ezt nem akartam mondani?” – Orbán Viktor a Tisza Párt őszinteségi rohamairól

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!