Egy közös innovációs alap keretein belül működnek együtt ezentúl a magyar és szerb egyetemek

Megosztás itt:

Hankó Balázs Jelena Begovic innovációért felelős miniszterrel négy témáról egyeztetett. Ezek között szerepel, hogy "Magyarország és Szerbia olyan közös innovációs alapot hoz létre, amelyben az egyetemeink, kutatóközpontjaink együttműködésével az egészséges élet, a zöld átállás és a digitalizáció területén hozunk létre kutatásokat". Emellett megállapodtak, hogy erősítik az egyetemek közötti kapcsolatokat, és ebben a programban a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, valamint a Semmelweis Egyetem vesz részt. A tárcavezető rámutatott, hogy Magyarország az egyetemein keresztül örömmel vesz részt a belgrádi BIO4 Campus felépítésében, "hiszen ez megfelel a magyar science park modellnek", annak az elképzelésnek, hogy az egyetemek, kis és közepes vállalkozások, illetve nagyipari vállalatok közösen kutatnak és újítanak, vagyis gyakorlati hasznát veszik az elvégzett kutatásoknak. "A negyedik pedig, hogy a mobilitási programokon keresztül, a Magyar Pannónia Programon keresztül erősítjük a fiatal oktatók, fiatal kutatók és az egyetemek közötti együttműködéseket" - húzta alá a tárcavezető.

Nikola Selakovic kulturális miniszterrel a magyar tárcavezető abban állapodott meg, hogy a jövő ősztől közös magyar-szerb kulturális évadot indítanak. Az őszi félévben Magyarországon, a 2026-os év tavaszán pedig Szerbiában a két ország kulturális hagyományait mutatják be. Hankó Balázs ugyanakkor rámutatott, hogy a népi hagyományok és a folkkultúra középpontba emelése mellett fontos szerep jut a gasztronómiának is. Emellett a két miniszter abban is egyetértett, hogy "a középkorra fókuszáló archeológiai és etnográfiai kutatásokat is erősíteni kell a két ország között", és arról is szó volt, hogy a magyar kastélyprogram jó példákat tud szolgáltatni a hasonló szerb programnak.

A miniszter az MTI-nek nyilatkozva elmondta, részt vett a Biotech Future Forum biotechnológia-mesterséges intelligencia konferencián, amelyet harmadszor rendeztek meg Belgrádban. Hankó Balázs szerint "egyértelmű, hogy azoknak az innovációknak és kutatásoknak van jövője, amelyek egyetemi együttműködéssel a valós kihívásokra valós választ adnak, és ilyen a biotechnológia". Előadása során bemutatta, hogy Magyarországon az utóbbi években az innovációban milyen előrelépések történtek, illetve beszélt arról is, hogy a kutatások során fontos kiemelni a mesterséges intelligencia etikus használatát.

Forrás: MTI

Fotó: MTI