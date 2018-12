Egy környezetvédő aktivistát sejtenek a drónos szabotázs mögött

A kijelzők boldog karácsonyt kívánnak, de a hangulat nem idézi az ünnepi előkészületeket: rengeteg pórul járt utas töltötte immár a második éjszakáját a londoni Gatwick repülőtéren.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Egész éjjel sorban álltam. Érdeklődtem, hogy hol aludhatnék, hotelben, valamilyen szálláson, de semmi. Minden szoba foglalt. Úgyhogy nem volt más választásunk, mint hogy egy széken aludjunk, nem is nagyon aludtunk, csak ültünk” – panaszolta egyikük.

A légikikötőt szerda este azért kellett lezárni, mert ismeretlen eredetű drónok veszélyeztették a légiforgalmat. A hatósági és katonai intézkedések péntek reggelre tették lehetővé, hogy a repteret ismét megnyissák. A tervek szerint 765 járatot indít és fogad a légikikötő.

„Most már induló és érkező járataink is vannak, és szerda este 9 óta most először utasfelvételt is végzünk. Szeretnék még egyszer elnézést kérni minden utastól, akik nem tudtak elutazni időben, és attól tartok, lesznek még fennakadások a hétvégén, de mára az a terv, hogy 110 ezer utas elutazhat a Gatwick repülőtérről” – nyilatkozta Chirs Woodreoofe, a légikikötő vezetője.

A drónokat irányító személyt még nem találta meg a brit rendőrség, de egyre valószínűbbnek tartják, hogy egy környezetvédő aktivista áll az akció mögött. A hatóságok azt sem tartják kizártnak, hogy hamarosan lelövik a törvénysértő járműveket. A brit kormány az eset miatt tovább növelné a rendőrség jogköreit a drónnal elkövetett bűncselekmények elleni harcban.

„Már hoztunk törvényt a drónok használatával kapcsolatban, és azok, akik veszélyeztetik a légiforgalmat, öt év börtönt is kaphatnak. Ennek a már létező törvénynek a további aspektusairól egyeztetünk, például további jogköröket adhatunk a rendőröknek. És közben továbbra is együttműködünk a gatwicki hatóságokkal, hogy lezárhassuk ezt az ügyet, hogy az emberek úgy utazhassanak a karácsonyi időszakban, ahogy eltervezték” – közölte Theresa May brit miniszterelnök.

A brit közlekedési miniszter szerint nincsenek terrorista szándékra utaló jelek a gatwicki ügyben, de hozzátette: ilyen jellegű zavarkeltéssel még nem találkoztak a hatóságok, nemcsak Nagy-Britanniában, de a világon sehol.