2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Egy konzervatív lap szerint Soros bűnözőket vethet be a választásokon

Hír TV

2017. december 4., hétfő 10:16, frissítve: hétfő 11:18

Elítélt bűnözőket regisztrálna Soros hadserege az alabamai választásokra Roy Moore ellen – ezzel a címmel jelent meg cikk a Trumpot támogató Breitbart honlapján. A szélsőségesen konzervatív nézeteket valló lap szerzője, Aaron Klein arról számol be, hogy a december 12-i időközi szenátorválasztás előtt egy, több szálon is a Soros-alapítványokhoz kötődő szervezet 5-10 ezer, erőszakos bűncselekményekért börtönben ülő elítéltet regisztrált a választásokra, hogy a szintén Soros-szervezetekhez kapcsolódó demokrata jelöltet, Doug Jonest támogassák majd. Jones ellenfele az a republikánus Roy Moore, akit az elmúlt hetekben fiatalkorúak molesztálásával vádoltak meg, támogatottsága azonban a botrány ellenére sem csökkent.

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Soros GyörgyrepublikánusRoy MooreDoug Jonesidőközi szenátorválasztás

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