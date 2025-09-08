Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában

Kijevben, a Függetlenség téren tüntetés zajlott az ellen a törvényjavaslat ellen, amely szigorítaná a katonák büntetőjogi felelősségét engedetlenség esetén. A megmozdulás nem elszigetelt jelenség: Ukrajnában egyre több tiltakozás bontakozik ki Zelenszkij és korrupt hatalma ellen.