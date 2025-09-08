Keresés

2025. 09. 08. Hétfő
Külföld

Egy kóbor golyó bárkit eltalálhat – A brüsszeli drogháború miatt félelem uralkodik a városban + videó

2025. szeptember 08., hétfő 08:45 | HírTV
közbiztonság bűnözés bandaháború Brüsszel

Akár a hadsereget is bevethetik Brüsszelben a súlyos közbiztonsági válság miatt. Csak idén nyáron húsz, január óta pedig több mint hatvan lövöldözés történt a belga fővárosban. Az okokról kollégánk, Németh Andrea számolt be hétfőn reggel a Napindítóban. 

  • Egy kóbor golyó bárkit eltalálhat – A brüsszeli drogháború miatt félelem uralkodik a városban + videó

