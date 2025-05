Egy ismert zenei ügynök is a San Diegóban lezuhant kisrepülő halálos áldozatai között volt

Megosztás itt:

A 42 éves korában elhunyt Shapiro ügynöksége képviseli mások mellett a Sum 41, a Story of the Year és a Pierce the Veil rockbandát, a Hanson popegyüttest és Vanessa Carlton amerikai énekes-dalszerzőt is. Shapiróé volt a Velocity Records lemezkiadó cég is.

A Sound Talent Group szóvivőjének közlése szerint a cég három munkatársát vesztette el a repülőgép-szerencsétlenségben, köztük Shapirót. A másik két alkalmazott nevét nem hozták nyilvánosságra.

Az amerikai szövetségi hatóságok szerint a csütörtökön a hajnali órákban San Diegóban lezuhant gép fedélzetén hat ember volt, és feltehetően mindannyian meghaltak. A lakott területre zuhant gép miatt több ház és számos autó gyulladt ki a Murphy Canyon negyedben, ahol az amerikai haditengerészet szolgálati lakásai vannak.

A rendőrség közlése szerint a házak lakói közül nyolc embert szállítottak kórházba füstmérgezés és üvegszilánkok okozta, nem életveszélyes sérülések miatt. A környékről mintegy száz embert telepítettek ki.

Daniel Williams, a The Devil Wears Prada metálzenekar korábbi dobosa szerdán az Instagramján tett ki egy posztot arról, hogy Shapiróval együtt szállt fel a repülőgépre. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy a halálos áldozatok között lenne.

Shapiro magángépe, egy Cessna 550 típusú kisrepülő, helyi idő szerint hajnali 4 óra előtt, ködös időjárási viszonyok közepette ért a baleset környékére, a Montgomery-Gibbs repülőtér közelébe, ahol landolni készült.

Shapiro képzett pilóta és 15 éves repülési tapasztalattal rendelkező, okleveles repülésoktató volt.

Fotó: MTI/EPA/Caroline Brehman

MTI