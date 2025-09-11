Egy iskola mellé költöztetnének 100 férfi migránst, a szülők féltik a gyerekeiket + videó

Megosztás itt:

A szülők tüntettek az első tanítási napon, az iskola melletti migránsközpont előtt, Róma külvárosában, Casalottiban. Ebben a kerületben már öt migránsközpont is van, kettő közvetlenül az iskola közelében, ahol 430 afrikai férfit helyeztek el. A helyiek szerint a városnegyed már így is tele van színes bőrű férfiakkal, akik munkahely hiányában gyakran az út szélén randalíroznak.

"A szülők rettegnek, mert sok gyerek szülői kíséret nélkül megy haza az iskolából. Már a múltban rengeteg probléma volt a közelbe beköltöztetett migráns fiatalokkal. A gyerekeink azt látják, hogy az afrikai férfiak alkoholt fogyasztanak a parkokban és randalíroznak ahelyett, hogy munkát keresnének. Attól félünk, hogy történhet valami gyermekinkkel" - mondja szülői egyesület szóvivője.

Sok szülő már úgy döntött, hogy más iskolába viszi a gyerekét, de olyanok is vannak, akik tiltakozásképpen nem küldik iskolába a gyereküket az első napokban.