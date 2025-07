Egy imám is munkába áll a katolikus pap mellett az egyik milánói börtönben + videó

Megosztás itt:

Tanácsadást, orientációt és integrációs szolgáltatásokat fog nyújtani a muszlim fogvatartottaknak az első börtönszolgálatot teljesítő imám. A vallási vezető együtt dolgozik majd a katolikus káplánnal csak a hívők köre lesz más.

„Úgy hiszem, mindenki tudja, hogy az imámok túlnyomó többsége nemcsak az együttélést, ha nem a humanista értékek megosztását hirdeti. Emlékszem arra, hogy ezek a vallások mind Ábrahám nagy földjéről származnak, amely ma háború nyomása alatt áll. Mindannyiunknak, a jövőnk érdekében hinnünk kell a vallásköziségben, és a pápa szavaiban is. Aki azt mondja, hogy nyitottak a párbeszéd felé.” -Mondta ez a baloldali képviselő.

Nem ok nélkül aggódik viszont az olasz jobboldal amiatt, hogy egy imám is börtönszolgálatba kezd Milánóban. A bolognai imámot ugyanis már kiutasították az országból mert nemzetbiztonsági kockázatiot jelentett. Várandós nők és gyermekek meggyilkolására buzdította a híveket. Fiatal utódja sem tűnik kevésbé veszélyesnek. Ezért a legnagyobb olasz kormánypárt képviselője az igazságügyminisztertől kér meghallgatást az ügyben. Aggályait osztja a Matteo Salvini vezette Liga is.