Egy hétbe telt a közlekedési dugó felszámolása a Szuezi-csatornán

Orbán Viktor miniszterelnök húsvétvasárnap reggel meglátogatta a Hungaropharma X. kerületi telephelyét, ahonnan minden hajnalban elindulnak a vakcinaszállítmányok az oltópontokra. A miniszterelnök Facebook-videójában azt monda: ha holnap és holnapután is rendben mennek a dolgok, akkor a húsvét utáni első-második napon meglesz a 2,5 milliomodik beoltott. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2,3 millió, közülük 905 ezren már a második adagot is megkapták. A magyar oltási program továbbra is nagyon dinamikusan halad és húsvétkor sem áll le, hiszen a vakcinák életeket menthetnek - mondta az országos oltási munkacsoport vezetője a közmédiának. György István kifejtette, pénteken újabb 64 ezer Moderna-vakcina került ki a megyei oltási munkacsoportokhoz, vasárnap pedig további 229 ezer AstraZeneca-oltóanyag érkezik. Két-három héten belül elérhetjük Magyarországon a nyájimmunitást az alapján, ahogyan az oltás halad - ezt a Pécsi Tudományegyetem infektológus professzora mondta híradónknak. Ternák Gábor hangsúlyozta, ez akkor következik be, ha a lakosság legalább 60 százaléka védett lesz, vagy azért mert megkapta az oltást, vagy pedig mert átesett a fertőzésen. Magyarország - Ausztriához és Szlovéniához hasonlóan - segít Csehországnak és 40 ezer vakcinát ad május első felében, addigra ugyanis Magyarországnak lesz annyi oltóanyaga, hogy mindenkit be tud oltani - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A húsvét a remény és az újjászületés ünnepe - írta a KDNP frakcióvezetője az MTI-nek küldött közleményében. Simicskó István a húsvét legfontosabb üzenetének azt nevezte, hogy „borúlátó időkben sem adhatjuk fel a hitünket”. Karácsony Gergely a héten aláírta a főváros klímastratégiájáról szóló rendeletet. A főpolgármester a Facebook-oldalán tudatta azt is, hogy elkészült a Radó Dezső Terv, a főváros zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterve. Az emberi élet kiszolgáltatottságáról, a világot uraló önzésről és gyűlöletről beszélt húsvéti vigíliáján Erdő Péter, hangsúlyozva, hogy a feltámadt Krisztus más távlatot ad az életünknek. Jézus erősebb a templom falainál, és ahogy a bezárkózott tanítványokat, úgy a karanténban lévő mai embert is meg tudja szólítani - mondta a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke húsvét alkalmából. Fabiny Tamás kifejtette: az idei húsvétkor üresek a templomok, de Jézust nem lehet bezárni a templomba, ahogy magáról mondta Máté evangéliumában, ő a „templomnál is nagyobb”. A világon 130,7 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,8 millió, 74,1 millióan meggyógyultak a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnap reggeli adatai szerint. Koszovóban majdnem két hétre bezárnak a vendéglátóhelyek, hogy megfékezzék a koronavírus agresszív terjedését az országban - közölte a Koha Ditore című pristinai napilap. Ukrajnában tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, szombatra minden korábbit meghaladó, több mint húszezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, a járvány tavaly márciusi kitörése óta elhunytak száma pedig meghaladta a 34 ezret. Kinyithatnak hétfőtől az éttermek és kávézók kerthelyiségei Szerbiában - döntött a koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb. Héthavi mélypontra csökkent a Covid-19-ben elhunytak napi száma Nagy-Britanniában. Színkódos rendszerrel tervezi a külföldi utazások újbóli engedélyezését a brit kormány.Boris Johnson brit miniszterelnök a tervek szerint hétfőn ismerteti az elképzelés főbb pontjait. Az új koronavírus-járvány miatti korlátozások közepette zajlott Ferenc pápa vezetésével nagyszombat este a húsvéti vigília a római Szent Péter-bazilikában. Homíliájában Ferenc pápa a húsvét üzeneteként az újrakezdést, új utak járását és a határokig való eljutást nevezte meg. Határozatképtelen volt a koszovói parlament szombat este, amikor a tervek szerint meg kellett volna választani az ország új köztársasági elnökét. Az ülés vasárnap délután folytatódik. Lakossági jelzésekre reagálva szerdán és csütörtökön fokozottan ellenőrizte a 9-es és a 151-es buszjáratokat a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A kétnapos akcióban ötven ember ellen intézkedtek. Kigyulladt egy kórterem a hatvani kórházban ma hajnalban. A lángokat a tűzoltók rövid időn belül eloltották. A munkálatok idejére három kórtermet ürítettek ki az első emeleten, az intézkedés 23 embert érintett. Módosított útvonalon járnak a 98-as, a 146-os, a 146A, a 198-as és a 998-as buszok április 6-13. között Rákosligeten, mert lezárják a Liget sori vasúti átjárót - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A 90 kilogrammos Tóth Krisztián ezüstérmet nyert a cselgáncsozók antalyai Grand Slam-viadalának zárónapján. Labdarúgó NB I: Paksi FC-MTK Budapest 3:1; ZTE FC-Diósgyőri VTK 2:0; Budapest Honvéd-Újpest FC 2:2 Női kézilabda BL: Buducnost Podgorica (montenegrói)-Győri Audi ETO KC 19:30 Női kézilabda NB I: Békéscsabai Előre NKSE - FTC-Rail Cargo Hungaria 23:41 Férfi kézilabda NB I: Grundfos Tatabánya KC-Balatonfüredi KSE 28:24; Ceglédi KKSE - MOL-Pick Szeged 22:38 Férfi vízilabda Eurokupa: OSC-Vuliagmeni (görög) 10:7; Crvena zvezda (szerb)-Szolnoki Dózsa 12:20 Fennállása legnagyobb sikerét érte el a DEAC jégkorongcsapata, miután a Magyar Kupa döntőjében hosszabbítás után 5:4-re legyőzte a vendég Hydro Fehérvár AV19 csapatát. Férfi röplabda Extraliga: MÁV Előre Bericap-Kecskeméti RC 0:3