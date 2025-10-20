Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 20. Hétfő Vendel napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Egy frissen épített vadászles miatt gyanították a biztonságiak, hogy Trump ellen merénylet készül

2025. október 20., hétfő 13:19 | Origo
merényletkísérlet Donald Trump a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtér

Frissen kiépített vadászlest fedeztek fel a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtér közelében, percekkel azelőtt, hogy a kedvenc, helyi golfklubjába látogató Donald Trump felszállt volna a Washingtonba visszatérő elnöki gépre. Egyelőre senkit nem vettek őrizetbe az újabb merényletkísérlet kapcsán.

  • Egy frissen épített vadászles miatt gyanították a biztonságiak, hogy Trump ellen merénylet készül

A teljes cikk a hirado.hu oldalán érhető el.

Szabályosan kiépített vadászlest fedezett fel az amerikai titkosszolgálat a floridai Palm Beach nemzetközi repülőterének közelében, közvetlenül azelőtt, hogy a hétvégén városban található, West Palm Beach-i golfklubjába látogató Donald Trump amerikai elnök vasárnap felszállt volna a Washingtonba visszatérő elnöki gépre – számolt be a Fox News. A vadászállásról hibátlan rálátás nyílt az Air Force One-ra, amely végül biztonságban felszállt a floridai város repteréről. 

Donald Trumpot a fokozott biztonsági intézkedések miatt „gyorsan, a karbantartó lépcsőn át” szállították fel az elnöki gépre – számolt be az amerikai hírtelevízió. Miközben a Fox News elsőként számolt be a történtekről, a CNN még órákkal később sem tüntette fel honlapján az újabb merényletkísérletet, ehelyett a Trump magánjellegű, ottani golfklubjában tett floridai látogatása elleni, szélsőbaloldali megmozdulásról olvashattak az érdeklődők egy elfogult, a demonstrációt támogató hangnemben írt beszámolót. A Trump Nemzetközi Golflkub hálózat floridai pályája mellett Trump rezidenciája, a híres Mar-a-Lago villa is a városban található.

Fotó: képernyőfotó

További híreink

Egy nemzedék hangja némult el – meghalt a Nemzet Művésze

Roma közösség vonult utcára a gyerekházasságot tiltó javaslat ellen

Teljes sokk: Varga Miklós Joe szakított a feleségével – Csak a Borsnak szólalt meg!

Sorkatonaság: a globalista háborús terv része

Hivatalos: botrányos szakításuk után újra összejöttek a TV2 sztárjai

Verstappenéket súlyosan megbüntették az Amerikai Nagydíj futama után

Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat

Durván földbe döngölték Szoboszlaiékat az elveszített rangadó után

Sajtóklub – Világraszóló diplomáciai siker, hogy Budapest ad otthont a békecsúcsnak + videó

További híreink

Sajtóklub – Világraszóló diplomáciai siker, hogy Budapest ad otthont a békecsúcsnak + videó

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

„Ez nem helyes” – Kaja Kallas sértődötten bírálta a budapesti békecsúcsot

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza
2
Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó
3
Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban
4
„Ez nem helyes” – Kaja Kallas sértődötten bírálta a budapesti békecsúcsot
5
Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó
6
Orbán Viktor elárulta, hogy melyek a kedvenc magyar nótái + videó
7
Két tűz közé kerültek a dohányosok
8
Szijjártó Péter: Ma durva nap lesz Luxembourgban
9
Roma közösség vonult utcára a gyerekházasságot tiltó javaslat ellen
10
Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!