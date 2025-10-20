Egy frissen épített vadászles miatt gyanították a biztonságiak, hogy Trump ellen merénylet készül

Megosztás itt:

A teljes cikk a hirado.hu oldalán érhető el.

Szabályosan kiépített vadászlest fedezett fel az amerikai titkosszolgálat a floridai Palm Beach nemzetközi repülőterének közelében, közvetlenül azelőtt, hogy a hétvégén városban található, West Palm Beach-i golfklubjába látogató Donald Trump amerikai elnök vasárnap felszállt volna a Washingtonba visszatérő elnöki gépre – számolt be a Fox News. A vadászállásról hibátlan rálátás nyílt az Air Force One-ra, amely végül biztonságban felszállt a floridai város repteréről.

Donald Trumpot a fokozott biztonsági intézkedések miatt „gyorsan, a karbantartó lépcsőn át” szállították fel az elnöki gépre – számolt be az amerikai hírtelevízió. Miközben a Fox News elsőként számolt be a történtekről, a CNN még órákkal később sem tüntette fel honlapján az újabb merényletkísérletet, ehelyett a Trump magánjellegű, ottani golfklubjában tett floridai látogatása elleni, szélsőbaloldali megmozdulásról olvashattak az érdeklődők egy elfogult, a demonstrációt támogató hangnemben írt beszámolót. A Trump Nemzetközi Golflkub hálózat floridai pályája mellett Trump rezidenciája, a híres Mar-a-Lago villa is a városban található.

Fotó: képernyőfotó