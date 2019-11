Egy éves a sárgamellényes mozgalom

Churchill és Sztálin szövetségéhez hasonlította a baloldali pártok és a Jobbik összefogását a DK frakció szóvivője. Gréczy Zsolt ezt arra a kérdésre reagálva mondta, hogy miközben elítélik a Horthy Miklós emléke mellett tüntető Mi Hazánkat, hogyan támogathatják Budai Lóránt Jobbikos képviselőt, aki több ízben is Szálasi és Hitler idézeteket posztolt közösségi oldalán. Gréczy Zsolt, a DK frakció szóvivője szerint bármilyen összefogás elfogadható, ami a Fidesz leváltását szolgálja. A Momentum az új SZDSZ, durva külföldi befolyással és nyíltan nemzetellenes politikával - mondta a Fidesz frakciószóvivője, aki szerint szégyen és gyalázat, amit a Momentum a magyar nemzet ellen művel. Halász János példaként említette, hogy a Momentum Erdélyben nem a magyar, hanem a román pártoknak kampányolt, ahogy a Felvidéken is inkább a szlovák pártok mellett álltak ki, Brüsszelben pedig támadják a magyar érdekeket. A bevándorláspárti oldal kizárólag politikai támadásra használta fel a magyar uniós biztos-jelölt meghallgatását- jelentette ki Hidvéghi Balázs a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz EP-képviselője szerint az ellenzéki pártok hetek óta azon dolgoztak Brüsszelben, hogy a magyar jelöltet elgáncsolják. Bármely nyugati baloldali vagy jobboldali kormánypárt bármelyik választáson megirigyelné azt az eredményt, amelyet a Fidesz ért el az október 13-i önkormányzati választáson - jelentette ki Dömötör Csaba. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP fölényesen megnyerte a választást, a kormánypártok 1,8 millió szavazatot kaptak, míg a katyvaszkoalícióba összeálló ellenzék összesen csak 1,3 milliót. Dömötör Csaba szerint Budapesten olyan emberek kerültek fontos pozíciókba, akikről az egykori Napkelte műsor vendéglistája jut eszünkbe, újra itt vannak, és jól emlékszünk, mit tettek Budapesttel. Kihátráltak a baloldali pártok Horváth Csaba mögül. Zugló szocialista polgármestere ki akarta bővíteni a kerület parkolási rendszerét, a politikus az üzletet ugyanazzal a céggel akarta nyélbe ütni, amely eddig több százmilliós kárt okozott Zuglónak. A DK közleményben állt ki az előterjesztés ellen, a Momentum kerületi alpolgármestere pedig azt mondta a Hír Tv Informátor című műsorának: ameddig Kupper András neve felmerül a zuglói fizetős parkolás mögött addig ők nem támogatják a bővítést. A kormány elkötelezett a szegénység felszámolása, a romaintegráció mellett - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Az egészségügyi intézményekre nem vonatkozik a közigazgatásban elrendelt létszámstop – hangsúlyozta Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. A nyugdíjasoknak kézbesített rezsiutalványok mintegy 60 százalékát váltották be a postákon eddig csaknem 14 milliárd forint összértékben. A Normafára tervezett parkoló körüli vita elkötelezetté tette Karácsony Gergely főpolgármestert a fogaskerekű vasút vonalának meghosszabbítása mellett - jelentette ki a XII. kerület fideszes polgármestere a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Pokorni Zoltán a vitát kiváltó parkoló építése kapcsán kifejtette: az önkormányzat legújabb javaslatának köszönhetően nem kellene kivágni egyetlen 20 cm-nél nagyobb átmérőjű fát sem az érintett területen. Több ezer migráns torlódott fel Bosznia-Hercegovinában, de a számuk akár több tízezerre is nőhet a jövőben - közölte Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese. A német rendőrség a napokban letartóztatott egy fiatalokból álló migránsbandát, akik Ulm városában megerőszakoltak egy 14 éves lányt – a hatóságok a pontos származásukat nem árulták el, mivel a Bild szerint „ez az információ nem releváns a nyomozásban”. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat a CIA-val és a georgiai belügyminisztériummal együttműködve őrizetbe vette Kijev mellett az Iszlám Állam terrorszervezet egyik kulcsfiguráját. Donald Trump amerikai elnök december 3-án Londonban részt vesz a NATO megalakulásának évfordulós csúcstalálkozóján - jelentette be a Fehér Ház. Foreign Policy: Donald Trump amerikai elnök 8 milliárd dollárt kért Japántól az amerikai katonák állomásoztatásáért. Két rakétát lőttek ki gázai palesztin szélsőségesek Izraelre, de mindkettőt megsemmisítette a Vaskupola légvédelmi rendszer - válaszul az bizraeli hadsereg újabb légicsapásokat mért a Gázai övezet északi részére. A kurdbarát Népek Demokratikus Pártja színeiben megválasztott harminc polgármestert mozdított el hivatalából a török kormány a márciusi helyhatósági választások óta. Ellenőrzése alá vont az orosz katonai rendészet Északkelet-Szíriában egy repteret, ahonnan az amerikai egységek a hét folyamán távoztak – közölték orosz hírügynökségek. Tizennégy ember meghalt az északkelet-szíriai Báb városában egy pokolgépes merényletben - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja nevű emigráns szervezet. Gépkocsiba rejtett pokolgép robbant fel a Bagdad központjában lévő Tahrír tér közelében, ahol hetek óta zajlanak a kormányellenes tüntetések – 6 tüntető meghalt, mintegy 30 megsebesült. Két ügyészt megöltek, két társukat pedig megsebesítették fegyveres támadók Afganisztánban. A polgári lakosság elleni erőszak beszüntetésére szólította fel a bolíviai hadsereget és a rendőrséget Evo Morales lemondatott elnök, miután öt híve meghalt és ötven megsebesült Cochabamba városában, ahol összetűztek a rendőrökkel. Az új bolíviai kormány megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Nicolás Maduro vezette Venezuelával - jelentette be a bolíviai külügyminiszter. Bolívia kilépett a baloldali vezetésű latin-amerikai és karibi országokat tömörítő Bolívári Szövetség a Mi Amerikánk Embereiért nevű kormányközi szervezetből. Tüntettek több iráni városban, miután bejelentették, hogy jelentősen emelkedik a benzin ára. Pontosan egy évvel ezelőtt kezdődtek a sárgamellényes tüntetések Franciaországban. Az eredetileg a magas üzemanyagárak miatt kezdődött tiltakozások pár hét alatt kormányellenes megmozdulássá váltak - több mint 2400 ember sérült meg a demonstrációk során. Szív- és érrendszeri problémák miatt kórházba vitték Aleksandar Vucic szerb elnököt - sajtóinformációk szerint állapota stabil. Lövöldözés volt a New Jersey állambeli Pleasantville-ben két középiskolás csapat futballmérkőzésén - ketten megsebesültek. Belehalt sebesüléseibe a csütörtöki kaliforniai iskolai lövöldözés feltételezett elkövetője. Továbbra is a legmagasabb fokozatú riasztás van életben Velencében, ahol vasárnap az ár ismét teljesen víz alá temetheti a szigeteket. Új pszichoaktív anyaggal kereskedő testvérpárt vett őrizetbe a rendőrség a fővárosban - a két férfinál másfél kilogramm kábítószert találtak. 187 millió forintnyi készpénzt ásott el kertjében egy biatorbágyi drogkereskedő - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Holtan találtak egy 65 éves nőt Ózdon - a rendőrség bűncselekmény gyanúja miatt nyomozást indított. Motorkerékpár ütközött teherautóval a 26-os főúton, Kazincbarcika és Sajószentpéter között – a 66 éves ózdi motoros férfi életét vesztette. Az uruguayi labdarúgó-válogatott 2:1-re legyőzte a magyar csapatot a Puskás Aréna avató mérkőzésén, amelyet telt ház, 65 114 néző előtt rendeztek. Nem vett részt Karácsony Gergely a Puskás Aréna átadóján. Az új főpolgármester azt mondta: nem egy meccsre járó típus. Kalmár Zsolt bokatörést szenvedett a Magyarország - Uruguay barátságos labdarúgó-mérkőzésen. Babos Tímea bejutott a döntőbe a tajvani keménypályás női tenisztornán. Hajmási Éva és Osváth Richárd is ezüstérmes szerzett az amszterdami kerekesszékes vívó világkupa-versenyen. Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája volt a leggyorsabbnak a Forma-1-es Brazil Nagydíj második szabadedzésén, Sao Paulóban.