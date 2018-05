Egy éve szimatolnak Trump után, ő gúnyolódva emlékezett meg az évfordulóról

Vallomástételre kötelezi-e az amerikai elnököt a 2016-os elnökválasztás orosz befolyásolását vizsgáló különleges ügyész, Robert Mueller – ez az egyik fő kérdés egy évvel azután, hogy elindult a Donald Trumpot és kampánycsapatát is érintő eljárás. Az elnök tagadja, hogy összejátszott az oroszokkal, miközben volt kampányfőnöke ellen már vádat emeltek, amiért titkolta, hogy a korábbi oroszbarát ukrán kormánynak lobbizott.

Trump volt külpolitikai kampánytanácsadójáról és a volt nemzetbiztonsági tanácsadójáról is kiderült, hogy hazudtak az FBI-nak az orosz kormány képviselőivel folytatott megbeszéléseikről. Mueller vizsgálja azt is, hogy Trump – már elnökként – akadályozta-e az igazságszolgáltatást. Az FBI igazgatóját, James Comeyt Trump valószínűleg azért menesztette, mert a szövetségi nyomozók az elnök körében is elkezdték bogozni a szálakat.

Az elnök jogi képviselője tagadja, hogy Trump a különleges ügyész elmozdítására készül.

„Meg fogjuk nézni, hogy milyen jogi eszközök állnak a rendelkezésünkre. Amennyiben beidézik az elnök urat, azt meg fogjuk támadni” – ígérte Rudy Giuliani, aki korábban New York polgármestere volt.

A választás orosz befolyásolását a republikánus többségű törvényhozás is vizsgálja. A képviselőház illetékes bizottsága nem talált bizonyítékot arra, hogy Trump kampánystábjának tagjai összejátszottak az oroszokkal. A szenátus hírszerzési bizottsága más következtetésre jutott. Az amerikai felsőházban úgy látják, hogy az oroszok Putyin elnök személyes utasítására avatkoztak bele az amerikai elnökválasztásba, hogy Trump esélyeit növeljék.