2025. 08. 16. Szombat Ábrahám napja
Külföld

Egy dnyipropetrovszki és egy donyecki település bevételéről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

2025. augusztus 16., szombat 21:33 | Mti

Elfoglalta az orosz hadsereg Vorone települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében és Kolodjazit a donyecki régióban - közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium.

  • Egy dnyipropetrovszki és egy donyecki település bevételéről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

A hadijelentés szerint az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott törni, a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1300 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített objektumok között sorolt fel több lőszer-, hadianyag- és drónraktárt, 13 egyéb páncélozott harcjárművet, egy vontatott 155 milliéteres löveget, öt irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, továbbá 169 repülőgéptípusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szombaton ukrán tüzérségi és dróntámadást. Asztarhany, Volgográd, Groznij és Vlagyikavkaz repülőterének forgalmát átmenetileg felfüggesztették.

