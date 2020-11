Egy brit orvosi lapban bukkantak fel a baloldali kamuvideó hazugságai

Soros György fenyegeti Magyarországot és Lengyelországot - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hangsúlyozta, az üzletember legutóbbi cikkében amellett, hogy utasításokat ad a brüsszeli vezetőknek, hazugságokat is terjeszt Magyarországról. A magyarok elutasítják, hogy Brüsszel járvány idején feltételekhez kösse a gazdasági segítséget - állapította meg a Századvég Alapítvány legfrissebb kutatásában. 4440 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 165 901-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 96 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 3568-ra emelkedett, 38 074-en meggyógyultak. Nagy valószínűséggel elég lesz az a 12 millió adag vakcina, amelyet a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében lekötött a kormány - mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Megkezdődött a szociális intézmények dolgozóinak tesztelése, a jövő héten az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben és az egészségügyi intézményekben indul a szűrés - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. György István hozzátette: összesen 16 691 helyszínen mintegy 370 ezer ember szűrését végzik el antigén gyorstesztekkel. „A jelenleg vizsgált 8-10 vakcina hatékonysága jó, ezért nagyobb védelmet adnak, mintha valaki átesne a betegségen” - erről beszélt Szlávik János a köztévében. A Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa azt mondta, van olyan oltóanyag, amelyik az időseknél is ugyanolyan hatékony, mint a fiataloknál. A koronavírus-fertőzöttek kezelésében alkalmazott favipiravirből újabb egymillió tabletta érkezik Kínából Magyarországra a jövő héten, így 2,8 millióra nő a Kínából importált ilyen hatóanyagú tabletták száma - nyilatkozta a külgazdasági és külügyminiszter A fertőzöttségi adatok kedvezőbbnek tűnnek a lakosság fegyelmezettségének köszönhetően, de ebből következtetést még nem lehet levonni, a korlátozó intézkedések eredményei a bevezetésük után két héttel láthatók - közölte az országos tiszti főorvos. A Fidesz szerint Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője szorosan a „kamuvideós” Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottsága elnökének nyomában halad a kamuzásban. A BKV buszbérlési tenderének azonnali kivizsgálását sürgeti a budapesti Fidesz, amely a Facebook-oldalán közölte, hogy a párt budapesti elnöke, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője az ügyben csütörtökön levelet küldött Karácsony Gergelynek. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy szerető családban, közösségben és biztonságban nőjön fel, ehhez pedig a családok megerősítése szükséges - nyilatkozta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Az otthonteremtési programnak köszönhetően ma többen élnek saját tulajdonú otthonban, és a családok jobb körülmények között nevelhetnek gyermekeket, mint korábban - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Hetek című hetilapban. A Modern városok programban megítélt, több mint 7,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatáson túl, további 2,3 milliárd forintot kap a kormánytól Szolnok a tiszaligeti fürdő építéséhez. A Magyar Nemzeti Bank számára kiemelten fontos a környezeti fenntarthatóság összekapcsolása a pénzügyekkel, közben a jegybank saját ökológiai lábnyomának csökkentését is célul tűzte ki - mondta Kandrács Csaba, a MNB alelnöke. Hivatalában tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tomislav Coric horvát gazdasági és fejlesztési miniszterrel. Hangsúlyozták, Magyarországnak az az érdeke, hogy minél több forrásból, minél több útvonalon vásárolhasson gázt. Igen az Európai Unióra, nem az önkényes kritériumokra – idézi a Magyar Nemzet a lengyel miniszterelnök közösségi oldalán tett bejegyzését. Mateusz Morawiecki a jogállamisági feltételekkel kapcsolatban azt írta: Lengyelországot több irányból támadják, amihez a jogállamiság hamis értelmezését is felhasználják. Magyarország soha nem engedi, hogy ideológiai alapon zsarolják. Erről beszélt Varga Judit a lengyel közszolgálati televízióban az uniós költségvetési csomag lengyel és magyar vétójával kapcsolatban. Az igazságügyi miniszter közölte: az uniós költségvetési csomaggal kapcsolatban tett javaslatok értékelésében Magyarország mindig együttműködő partner lesz, de nem fogadja el azt az elvet, miszerint nem jogállam az, amelyik nem fogadja be a bevándorlókat. Az Európa Tanács arra szólítja fel a magyar Országgyűlést, hogy halassza el a magyar kormány által múlt pénteken előterjesztett törvényjavaslat-tervezetekről szóló szavazását. Lengyelország azt reméli, hogy folytatódik a kompromisszumkeresése a hétéves uniós keretköltségvetés és a helyreállítási alap ügyében - jelentette ki Krzysztof Szczerski lengyel elnöki kabinetfőnök és külügyi államtitkár. Reméljük, hogy Joe Biden várható elnökségével az Egyesült Államok visszatér a többoldalú együttműködéshez, különösen a koronavírus-járvány és klímaváltozás elleni küzdelem területén - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A világon 56,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,3 millió, a gyógyultaké pedig 36,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ausztriában tömegesen tesztelni fogják koronavírusra először a tanárokat és a rendőröket, majd a teljes lakosságot - jelentette be az osztrák kormány. Csehországban 6471 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok, amely 1402-vel kevesebb, mint egy hete volt, de ezen a héten ez a legmagasabb napi szám. Tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egymás után két nap ezres nagyságrenddel döntve meg a korábbi csúcsot, péntekre már több mint 14,5 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt. Az utóbbi 24 órában 23 648 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust Németországban. Ez 106-tal meghaladja az előző csúcsértéket, az egy héttel korábban regisztrált 23 542-t. Hetvenhét rendőr sebesült meg az erőszakba torkolló szerdai berlini tüntetésen, és 365 tüntetőt vettek őrizetbe a koronavírus-járvány lassítását szolgáló korlátozások elleni demonstráción. Az észak-olaszországi Alto Adige tartományban, vagyis Dél-Tirolban tömeges koronavírus-tesztelést kezdtek, hogy ezzel lassítsák a kórokozó terjedését. Betiltották a 20 főnél nagyobb beltéri összejöveteleket Helsinkiben, ahol a legtöbb új, igazoltan koronavírus-fertőzöttet regisztrálták Finnországon belül. Már mintegy egymillió embert oltottak be a kínai Sinopharm által kifejlesztett kísérleti vakcinával Kína sürgősségi programjának keretében - számolt be a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna. Az amerikai járványügyi hivatal arra kérte az ország lakosságát, hogy az idei hálaadáskor, november 26-án mindenki maradjon otthon. A megismételt georgiai szavazatszámlálás eredménye megerősítette Joe Biden demokrata párti elnökjelölt győzelmét a hagyományosan republikánus többségű amerikai tagállamban. Armen Szárkiszján örmény elnök leváltotta a védelmi, valamint a munkaügyi és szociális minisztert, és új tárcavezetőket nevezett ki helyükbe - közölte az elnöki hivatal sajtóosztálya. Franciaország nemzetközi megfigyelés alá akarja helyezni a hegyi-karabahi tűzszünet betartását, mert attól tart, hogy Oroszország és Törökország kizárja a nyugati hatalmakat a béketárgyalásokból - közölte Emmanuel Macron francia elnök. Azerbajdzsán csapatai beléptek és ellenőrzésük alá vonták a hegyi-karabahi Agdam régiót, a harcok lezárásáról szóló háromoldalú megállapodásnak megfelelően - közölte az azeri védelmi minisztérium. Mintegy 2,3 millió gyerek szorul sürgős segítségre Etiópiában az északi Tigré tartományban két hete kirobbant konfliktus miatt - figyelmeztetett az UNICEF. Elfogott a rendőrség két moldáv férfit, akik egy autóban tíz migránst próbáltak Ausztriába juttatni az M1-es autópályán - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Három férfit maszkokkal elkövetett sokmilliós csalás gyanújával fogtak el a rendőrök - közölte Kiss Róbert alezredes az operatív törzs tájékoztatóján. A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség alig több mint egy hét alatt hat ügyben tizenhárom ember őrizetét rendelte el hivatalos személy elleni erőszak bűntettének elkövetése miatt. Több ügyben már bírósági ítélet is született. A Nemzeti Népegészségügyi Központ: Budapesten, Százhalombattán, Pécsen, Székesfehérváron, Várpalotán, Nyíregyházán, Miskolcon, Sajószentpéteren, Kazincbarcikán és Putnokon minősítették kifogásoltnak a levegő minőségét. Az 57 kilogrammos Karakas Hedvig aranyérmet szerzett a prágai cselgáncs Európa-bajnokságon. Szabó Frigyes után Tóth Benedek is kikapott, így a magyarok helyezetlenül zárták a prágai cselgáncs Európa-bajnokság pénteki versenynapját.