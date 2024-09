Egy belga újság a Röszkéről Brüsszelbe induló migránsszállító buszokról cikkezett

Megismételte, hogy Magyarország nemcsak a saját, hanem Európa külső határait is védi politikájával, hiszen a magyar határvédelmi intézkedések 2015 óta mintegy 1 millió illegális migráns bejutását akadályozták meg. Az Európai Bíróság június közepén kötelezte Magyarországot 200 millió euró, valamint napi 1 millió eurós büntetés megfizetésére, ha nem tesz eleget a bíróság 2020 decemberében hozott ítéletének, amely szerint az országnak be kell tartania az európai uniós jogot.

