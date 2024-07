Egy barátja lesújtó felismeréssel szembesült Joe Bidennel kapcsolatban

Nemrég láttam őt egy kis csoportban Normandiában a partraszállás 80. évfordulóján egy eseményen. Úgy tűnt, hogy nem ismer meg engem. Persze ez bárkivel előfordulhat, ahogy öregszik, de ahogy néztem a néhány héttel ezelőtti katasztrofális vitát, be kell ismernem, hogy amit Normandiában láttam, az egy mélyebb probléma része volt. Lesújtó felismerés volt, és nem azért, mert egy számomra fontos személynek volt egy nehéz éjszakája, hanem mert minden azon múlik, hogy Biden képes lesz-e legyőzni Donald Trumpot novemberben – idézte a lap a politikus gondolatait. Seth Moulton - aki jó barátjának tartja az amerikai elnököt - hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak nagy szüksége lenne rá, hogy nyerjen, de most nagyon csekély esélye van Trumppal szemben.

Your browser does not support the video tag.