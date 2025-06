Egy, az orosz kormányhoz tartozó repülőgép titokban landolt az Egyesült Államokban

Megosztás itt:

A legelső hivatalos találkozóra február 18-án került sor Rijádban, ahol még egy lehetséges elnöki csúcstalálkozó gondolatát is felvetették. Az ezt követő isztambuli tárgyaláson abban is megállapodtak, hogy ezentúl az amerikai és az orosz fővárosokban folytatják a diplomáciai egyeztetéseket. A korábbi sajtónyilatkozatok szerint a felek a kétoldalú kapcsolatok javítása mellett az orosz–ukrán háború kérdéskörét is érintetik. Június 25-én egy Putyinhoz köthető orosz repülőgép landolt Washingtonban.

A Flightradar24 adatai szerint az orosz repülőgép, a RA–96018-as lajstromszámú gép június 25-én felszállt Moszkvából, leszállt Szentpéterváron, majd az Egyesült Államokba repült. A gép helyi idő szerint 15.27-kor landolt a New York-i JFK repülőtéren. Néhány órával később újra felszállt, és még aznap este 20.56-kor megérkezett Washingtonba.

Arról, hogy ki tartózkodott a fedélzeten, egyelőre nincs hivatalos információ.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: AFP