Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 09. Csütörtök Dénes napja
Jelenleg a TV-ben:

Kormányinfó

Következik:

Kormányinfó után 11:35

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Egy anyakönyvi hivatal dolgozóját vádolják oroszoknak való kémkedéssel Lengyelországban

2025. október 09., csütörtök 09:35 | MTI
kémkedés Oroszország ügynökbotrány lengyel államügyészség

Oroszország javára folytatott kémkedéssel vádolta meg az ügyészség Tomasz L.-t, a varsói anyakönyvi hivatal egyik volt dolgozóját, akit 2022-ben vettek őrizetbe egy szélesebb körű ügynökbotrány kapcsán - közölte csütörtökön a lengyel államügyészség.

  • Egy anyakönyvi hivatal dolgozóját vádolják oroszoknak való kémkedéssel Lengyelországban

A közlemény szerint a vádiratot már szeptember 11-én továbbították a varsói kerületi bírósághoz. A lengyel állampolgárságú férfit azzal vádolják, hogy 2017-től a 2022. márciusi letartóztatásáig részt vett az orosz hírszerzés tevékenységében, olyan információkat továbbítva, amelyek kárt okozhattak Lengyelországnak.

Az összegyűjtött bizonyítóanyag szerint Tomasz L. kihasználta azt, hogy munkahelyén hozzáférhetett varsói anyakönyvi adatokhoz és a hivatal informatikai rendszeréhez, amelyekből szolgálati iratokat, köztük hivatali szabványokat és lengyel és külföldi állampolgárok anyakönyvi dokumentumait másolta ki. Ezek lehetővé tették azt is, hogy külföldi szolgálatok hamis személyazonosító dokumentumokat készítsenek.

Az információkat a vádlott egy kódolt rádiókapcsolaton keresztül továbbította az őt irányító hírszerző tisztnek. Erre korábban az orosz szolgálatok képezték ki - áll az ügyészségi közleményben.

Tomasz L.-t kémkedéssel és hivatali visszaéléssel vádolják. A férfi a kihallgatások során nem ismerte el bűnösségét.

A Tomasz L. ügyében folytatott nyomozás keretében a lengyel titkosszolgálatok 2022 márciusában egy orosz titkosszolgálati tisztet is lelepleztek. A tiszt egyike volt a kémkedés miatt később Lengyelországból kiutasított 45 orosz diplomatának. A lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) szerint ezek a diplomaták az Oroszországi Föderáció titkosszolgálatának tisztjei, illetve velük együttműködő személyek voltak.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Nyugdíjasok figyelem! – Így verhetik át, ha utalvánnyal fizet

Lázár János: Bomba-bejelentés! Autóipari óriásgyár épül Pécsen – Kellett az M6!

Dibusz után újabb Fradi-focista hagyta ott a válogatottat

A liverpooli sajtó meglepő dolgot állít Kerkezről, Slotnak súlyos döntést kell meghoznia

Szinte ingyen adja a Lidl: csak 1000 forintba kerül a 3 darabos szett

Sonderkommando Erdélyből

Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó

Porszívókért adta fel az Aranylabdáról szőtt álmait a futballcsillag

Von der Leyen bukása Európa érdeke – ma szavaz az EP

További híreink

Von der Leyen bukása Európa érdeke – ma szavaz az EP

Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso

„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak
2
Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó
3
Nagy Feró osztott-szorzott és úgy döntött, hogy nem lép fel Puzsérék tüntetésén – pedig hívták + videó
4
Von der Leyen bukása Európa érdeke – ma szavaz az EP
5
Az olasz kormánypártok szerint az EP Orbán Viktornak akart üzenni Salis felmentésével + videó
6
Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso
7
Megbuktatható-e Ursula von der Leyen? + videó
8
Lecsapnak az Antifára: Washingtonban is a teljes tiltás a cél
9
Emberfeletti teljesítmény – Hatalmasat küzdött és a Ferencvárosé lett az Európai Szuperkupa
10
Ügyvédje Aranyosi Péter szájába rágta, mit kell mondania + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!