Egy anyakönyvi hivatal dolgozóját vádolják oroszoknak való kémkedéssel Lengyelországban

A közlemény szerint a vádiratot már szeptember 11-én továbbították a varsói kerületi bírósághoz. A lengyel állampolgárságú férfit azzal vádolják, hogy 2017-től a 2022. márciusi letartóztatásáig részt vett az orosz hírszerzés tevékenységében, olyan információkat továbbítva, amelyek kárt okozhattak Lengyelországnak.

Az összegyűjtött bizonyítóanyag szerint Tomasz L. kihasználta azt, hogy munkahelyén hozzáférhetett varsói anyakönyvi adatokhoz és a hivatal informatikai rendszeréhez, amelyekből szolgálati iratokat, köztük hivatali szabványokat és lengyel és külföldi állampolgárok anyakönyvi dokumentumait másolta ki. Ezek lehetővé tették azt is, hogy külföldi szolgálatok hamis személyazonosító dokumentumokat készítsenek.

Az információkat a vádlott egy kódolt rádiókapcsolaton keresztül továbbította az őt irányító hírszerző tisztnek. Erre korábban az orosz szolgálatok képezték ki - áll az ügyészségi közleményben.

Tomasz L.-t kémkedéssel és hivatali visszaéléssel vádolják. A férfi a kihallgatások során nem ismerte el bűnösségét.

A Tomasz L. ügyében folytatott nyomozás keretében a lengyel titkosszolgálatok 2022 márciusában egy orosz titkosszolgálati tisztet is lelepleztek. A tiszt egyike volt a kémkedés miatt később Lengyelországból kiutasított 45 orosz diplomatának. A lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) szerint ezek a diplomaták az Oroszországi Föderáció titkosszolgálatának tisztjei, illetve velük együttműködő személyek voltak.

