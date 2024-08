Egy amerikai kutatás szerint az ukránoknak elegük van a háborúból

Megosztás itt:

Az amerikai székhelyű National Democratic Institute (NDI) mintegy negyven kérdést tett fel több mint 2500 ukránnak különböző témakörökben – írja a Samnytt svéd hírportál. A felmérés, amelynek finanszírozásában Svédország is részt vett, májusban készült, de csak alig több mint két hónappal később jelent meg. Magukat az interjúkat a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) végezte az NDI megbízásából – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Az NDI felmérésében a válaszadók nyolcvan százaléka mondta azt, hogy a háborúban elvesztette barátait vagy családtagjait. Tavaly májusban ugyanez az arány 44 százalék volt, 2022 májusában pedig húsz százalék. Tíz százalékuk pedig arról is beszámolt, hogy a háború miatt elvesztette otthonát, és egyre többen mondják, hogy fizikai és mentális egészségüket negatívan befolyásolja a háború.

A felmérésből az is kiderült, hogy az Oroszországgal való tárgyalási hajlandóság is növekszik, és 2022 óta először fordul elő, hogy az ukránok többsége most már béketárgyalásokat akar: 57 százalékuk mondta az, hogy tárgyalni akar, míg 38 százalékuk mondott nemet.

Az ukrán tárgyalási hajlandóság 2023 januárjában volt a legalacsonyabb, miután Ukrajna katonai sikereket ért el a harctéren, de azóta fokozatosan emelkedett. Akkor még csak az ukránok 29 százaléka akart tárgyalni.

Ezzel szemben az ukrán kompromisszumkészség nem ilyen erős. 77 százalékuk nemet mond arra, hogy beleegyezzenek abba, hogy Oroszország megtartsa a most általa ellenőrzött területeket. 19 százalékuk teljesen vagy valamelyest elfogadhatónak tart egy ilyen megoldást.

