Éghajlatváltozás: Guterres szerint rossz irányba halad a világ

Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Alekszej Lihacsovot, a Roszatom orosz atomenergetikai konszern vezérigazgatóját. Orbán Viktor szerint a két új atomerőművi blokk megépítése jelentősen növeli Magyarország energiabiztonságát, hozzájárul hazánk energiafüggetlenségéhez és a klímavédelmi célok eléréséhez is. Megszűntek az érdemi különbségek a szociáldemokraták és a Néppárt között, az EPP nagy része olyan politikát folytat, amit nyugodtan csinálhatna liberális vagy szociáldemokrata színekben is - jelentette ki Gulyás Gergely a Bayer Show-ban. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: a Néppártnak meg kellene maradnia egy keresztény jobboldali pártnak, nem pedig udvarolni a balliberális oldanak. A szegényebb országok népességének növekedése óriási veszélyt jelent Európára - hangzott el Szegeden a Háború Európáért - Konferencia a migrációról című rendezvényen. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója előadásában elmondta, több tízmillió bevándorló akar bejutni Európába. A keresztény kultúra teszi naggyá Európát - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Hír TV A nyolcas című műsorában. Hidvéghi Balázs arról beszélt, hogy Brüsszelből az alapvető értékeket éri politikai támadás, példaként említette a magyar kormány családtámogatási rendszerét ért kritikákat. A családtámogatási programot ért támadás még egy ok arra, hogy májusban irányváltást kényszerítsünk ki Brüsszelben - jelentette ki Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Magyar rádió Vasárnapi újság című műsorában. Farkas Örs politikai elemző szerint a magyar családokkal szemben alkalmaz kettős mércét Brüsszel, őket támadja a brüsszeli bürokrácia akkor, amikor versenykorlátozást emleget a babaváró támogatás esetében – hangzott el az M1-en. Egészen megdöbbentő, hogy a hírek szerint Brüsszel a babaváró támogatást támadja, de a migránskártyát osztogatja - mondta Dunai Mónika fideszes országgyűlési képviselő. Cáfolta az Európai Bizottság magyarországi képviselete, hogy a testület megtámadta volna a kormány babaváró hitelprogramját. Közleményükben azt írják, a témában nem is indítottak vizsgálatot. Az LMP küldetésének tartja az Európai Unió kiszabadítását azoknak a nagyvállalatoknak a rabságából, amelyek rabul ejtették a közösség fő döntéshozó szerveit - mondta Vágó Gábor, az ellenzéki párt EP-választási listavezetője. A Demokratikus Koalíció egyebek mellett az európai minimálnyugdíj bevezetését és a korábban megszerzett nyugellátások megvédését ígéri európai uniós programjában. A magyar egészségügyben is be kell vezetni egy európai egységes minimálbért, ami megmentheti az ágazatot az összeomlástól - mondta Korózs Lajos, a szocialisták országgyűlési képviselője. Médianéző Központ: Az EP-kampány kezdete óta szinte változatlan a pártok aktivitása a Facebookon, a Fidesz megőrizte a fölényét, az ellenzéki pártok közül Gyurcsány Ferenc pártja, a Demokratikus Koalíció a leghatékonyabb az internetes közösségi oldalon. Két hét múlva, május 26-án vasárnap 8 millió 14 ezer választópolgár dönthet arról, kik foglalhatják el az Európai Parlamentben a Magyarországnak járó 21 képviselői helyet. Azok a fekvőbetegek, akik a május 26-i európai parlamenti választás napján nem tudnak a lakcímük szerinti szavazókörben szavazni, átjelentkezhetnek és mozgóurnát kérhetnek a voksoláshoz. A tízparancsolat a világ legtökéletesebb törvénykönyve és etikai kódexe, mert aki betartja, soha nem ütközik a törvénnyel, és megtalálja helyét a családjában, valamint az emberek között – hangsúlyozta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Újra Heisler Andrást választották a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnökévé a szervezet tisztújító közgyűlésén. A közel-keleti keresztények üldöztetése Európa erkölcsi és szellemi válságát is jelzi, hiszen a kontinens nem csupán tehetetlen, de nem is érzi úgy, hogy cselekednie kéne – mondta Speidl Bianka, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója az M1-en. Száztizenhét, Spanyolország felé igyekvő migránst mentett ki a marokkói haditengerészet három csónakból a Gibraltári-szorosban. Közel háromszázan tüntettek a délkelet-szlovéniai Crnomelj városában a migráció ellen, mert szerintük a kormány és a rendőrség nem tesz eleget az állampolgárok biztonsága érdekében - közölte a szlovén közszolgálati televízió. Könnygázt és vízágyukat vetettek be albán rohamrendőrök tegnap este a kormány lemondását követelő tüntetők ellen Tiranában, helyszíni jelentések szerint a tiltakozók egy része gyújtópalackokat hajigált a miniszterelnöki hivatal és a parlament épületére. Ismét tüntettek a francia kormány gazdaságpolitikája ellen a sárgamellényesek Franciaországban, a részvétel azonban tovább csökkent - a belügyminisztérium adatai szerint országszerte 18 600-an, Párizsban mintegy 1200-an vonultak utcára. Elnökválasztást tartanak ma Litvániában, a tisztségért 9 jelölt verseng. A leköszönő államfő 2009 óta 2 cikluson keresztül állt a balti ország élén, ezért ő a törvények értelmében nem indulhat a voksoláson. Az ukrán Ukrtransznafta vállalat újra elindította a tranzitszállítást a Barátság kőolajvezetéken az európai felhasználók felé - közölte a cég. Fegyveresek támadtak meg egy luxusszállodát a délnyugat-pakisztáni Gvádar városában, és tűzpárbajt vívtak a biztonsági erőkkel. Helyi tisztségviselők szerint a három fegyverest a biztonságiak megölték, ugyanakkor meghalt a szálloda egyik őre is. Megkezdték csapataik kivonását a húszik a Vörös-tenger partján fekvő Hodeida városából, illetve az ugyancsak Hodeidában található Szalífból és Rász Íszából - közölték helyi források. Felfüggesztették tevékenységüket az ENSZ-szel kapcsolatban álló humanitárius szervezetek Északnyugat-Szíria egyes részein, mert a szíriai rezsim és orosz szövetségese által végrehajtott csapások veszélyeztetik munkatársaik biztonságát. Irán nem enged a politikai és gazdasági nyomásnak - jelentette ki Haszan Róháni elnök az országa és Washington között egyre súlyosbodó feszültségek közepette. Izrael egy héttel a rakétatámadásokat lezáró tűzszünet után újraindította a Gázai övezetbe irányuló áruszállítást és személyforgalmat, valamint kiszélesítette a gázaiaknak halászatra engedélyezett tengeri sávot - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Csődvédelmet kért a széntermelése alapján harmadik legnagyobb amerikai bányaipari vállalat, a Cloud Peak Energy. A futómű meghibásodása miatt az első kerekek nélkül tette le a gépét egy mianmari pilóta anélkül, hogy bárki megsérült volna. A gépen összesen 89 ember utazott. Legkevesebb 6-an meghaltak és 40-en megsérültek egy chilei közúti balesetben. A dél-amerikai ország középső részén eddig ismeretlen okból letért az útról egy utasokat szállító busz, és az oldalára fordult. Harmincöt elhantolt holttestre bukkantak három rejtett sírban a mexikói nyomozóhatóságok az ország második legnagyobb városa, Guadalajara környékén - közölte az ügyészség. A fővárosi ivóvízben még az Európai Unió által 2013. december 25-én csökkentett,10 mikrogramm/literes határértéket sem éri el az ólomkoncentráció, a budapesti átlagérték mindössze 1,5 mikrogramm/liter - közölte a Fővárosi Vízművek. Május 13-tól 26-ig lezárják a Budapest-Keleti pályaudvart előre tervezett karbantartás miatt, ez idő alatt az érintett vonatok mindegyike módosított menetrend alapján közlekedik. Férfi vízilabda ob I: RacioNet-Honvéd - DVSE 14:13 Labdarúgó NB I: Paks - Kisvárda 1:0; Újpest - Puskás Akadémia 0:1; Mezőkövesd - Szombathelyi Haladás 1:0; Budapest Honvéd - Diósgyőri VTK 4:4; Vidi FC - MTK Budapest 4:2; Ferencváros - Debreceni VSC 2:1 Női kézilabda BL: Győri ETO - Vipers Kristiansand 31:22 Szilágyi Áron ezüstérmet nyert a férfi kardozók madridi világkupaversenyén. Babos Tímea kikapott az elődöntőben a salakpályás tenisztornán a franciaországi Cagnes-sur-Merben. Tótka Sándor 200 méter egyesben és Nádas Bencével 500 méter párosban is nyert a kajakosok és kenusok idei első versenyén, a Szolnokon zajló rangsoroló viadalon.