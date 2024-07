A Mandiner közben rávilágított , a miniszterelnök szerint ebből az következik, hogy az Európai Uniónak mihamarabb újra kellene nyitnia kommunikációs csatornáit Oroszországgal, és magas szintű tárgyalásokba kellene kezdenie Kínával is a háború lezárása érdekében. Orbán Viktor erről tájékoztatta a többi uniós miniszterelnököt is.

