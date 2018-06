Egész napra bezárt a hamburgi repülőtér

REGGELI JÁRAT HÉTFÕN IS 5.50-TÕL. A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 6:30 - MEDDIG DÚL A BELHÁBORÚ A JOBBIKBAN? VENDÉG: SZÁVAY ISTVÁN ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 6:40 - ELFOGADHATATLANNAK TARTJA AZ LMP A "STOP SOROS"-T. VENDÉG: DEMETER MÁRTA FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTES, LMP 7:40 - MI LESZ VELED GOLGOTA? VENDÉG: PÁKH IMRE MÛGYÛJTÕ, ÜZLETEMBER 7:45 - GO BOATING - VITORLÁS NYÍLT NAP JÚNIUS 7-ÉN. VENDÉG: HOLCZHAUSER ANDRÁS FÕTITKÁR, MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ÉS SZÉPVÖLGYI ISTVÁN KOORDINÁTOR, GO BOATING 8:30 A PERONON: KOCSIS-CAKE OLIVIO ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, PÁRBESZÉD ZÁRT KÖRBEN ÉRTÉKELI A VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYÉT ORBÁN VIKTOR KÖTCSÉN. GULYÁS GERGELY: TISZTESSÉGES VERSENYBEN NYERIK A KORMÁNYKÖZELI VÁLLALKOZÓK A KÖZBESZERZÉSEKET. RÉTVÁRI BENCE: KÖSZÖNET ILLETI AZ ÖSSZES, 170 EZER MAGYAR PEDAGÓGUST, AKI NAPRÓL NAPRA A DIÁKOKKAL FOGLALKOZIK. PÁRBESZÉD: AZONNALI ÉS RADIKÁLIS BÉREMELÉS SZÜKSÉGES AZ OKTATÁSBAN. LMP: ANNYIT KERESHESSEN EGY PEDAGÓGUS, MINT EGY ÁLLAMTITKÁR! ROMAÜGYEKÉRT FELELÕS MINISZTERELNÖKI BIZTOSSÁ NEVEZTE KI A KORMÁNYFÕ BALOG ZOLTÁNT. GULYÁS GERGELY: MAGYARORSZÁGOT MEG KELL VÉDENI AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓTÓL, EZÉRT VAN SZÜKSÉG ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁSRA. LMP: NEM SZOLGÁLJA A NEMZETI ÉRDEKEKET A KORMÁNY KÜLGAZDASÁGI POLITIKÁJA. UNGÁR PÉTER: A KORMÁNYNAK A SZABADKERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁSOK ELLEN KELLENE HARCOLNIA. HIÁBA AZ UNIÓS FORRÁS: NÓGRÁD ÉS BARANYA MEGYÉNEK SEM SIKERÜLT FELZÁRKÓZÁST MUTATNIA AZ EURÓPAI UNIÓHOZ PORTFOLIO.HU. TÖBB MINT 6 MILLIÁRD FORINTOS BEVÉTELRE TETT SZERT CÉGES ADOMÁNYOKBÓL ÉS TAO-TÁMOGATÁSOKBÓL TAVALY A PUSKÁS AKADÉMIA. JÓL JÁRT ROGÁN ANTAL HELIKOPTERES BARÁTJA, MIVEL CÉGE AZ ÉV VÉGÉN 48 MILLIÓ FORINTOS PROFITRA TETT SZERT. MAGYARGYALÁZÓ FALRAGASZOK JELENTEK MEG NAGYVÁRADON ATV.HU. ELÕRE HOZOTT VÁLASZTÁST TARTANAK MA SZLOVÉNIÁBAN, AZ ELÕREJELZÉSEK SZERINT A KORMÁNYZÓ JOBBOLDALI PÁRT AZ ESÉLYES. TÖBB TÍZEZREN TILTAKOZTAK MACEDÓNIA FÕVÁROSÁBAN AZ ORSZÁG NEVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA ELLEN. EGÉSZ NAPRA BEZÁRT A HAMBURGI REPÜLÕTÉR, MIUTÁN MEGSZÛNT AZ ÁRAMELLÁTÁS. ANGELA MERKEL: NEM BIZTOS, HOGY SIKERÜL MEGÁLLAPODNI A MENEKÜLTPOLITIKÁRÓL A JÚNIUS VÉGI UNIÓS CSÚCSIG. KÉTEZER FÕVEL BÕVÍTIK A BIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK LÉTSZÁMÁT JELENTETTE BE A BRIT BELÜGYMINISZTER. TÖBB EZREN TÜNTETTEK JORDÁNIA FÕVÁROSÁBAN A KORMÁNY MEGSZORÍTÓ INTÉZKEDÉSEI ELLEN. FRANCIA PÉNZÜGYMINISZTER: WASHINGTONNAK PÁR NAPJA VAN ARRA, HOGY ELKERÜLJE A KERESKEDELMI HÁBORÚT. ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNRE ÍTÉLT EGY IRAKI BÍRÓSÁG EGY FRANCIA NÕT, MERT CSATLAKOZOTT AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZETHEZ. EZREK GYÁSZOLTAK A GÁZAI HATÁRNÁL AGYONLÕTT ÁPOLÓNÕ TEMETÉSÉN. SZAÚD-ARÁBIA KATONAI CSAPÁSSAL FENYEGETI KATART, HA AZ OROSZ LÉGVÉDELMI RAKÉTÁKAT VESZ. EMBEREK EZREIT MENEKÍTETTÉK KI BOZÓTTÛZ MIATT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI LOS ANGELES KÖRNYÉKÉN. KUBA ALKOTMÁNYBAN ISMERHETI EL A MAGÁNTULAJDONT ÉS AZ AZONOS NEMÛEK HÁZASSÁGÁT. NYOLC KILÓ MÛANYAG SZEMETET SZEDTEK KI EGY PARTRA VETÕDÖTT BÁLNA GYOMRÁBÓL THAIFÖLDÖN. FELBORULT EGY SZEMÉLYAUTÓ A 21-ES FÕÚTON, PÁSZTÓ KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÁROKBA HAJTOTT ÉS AZ OLDALÁRA BORULT EGY SZEMÉLYAUTÓ TISZAFÖLDVÁRNÁL, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. FELBORULT EGY AUTÓ A 86-OS FÕÚTON SZILSÁRKÁNY ÉS CSORNA KÖZÖTT, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT. AUTÓ ÜTKÖZÖTT MOTORKERÉKPÁRRAL A FÕVÁROSI RÓBERT KÁROLY KÖRÚTON, A MOTOROS MEGSÉRÜLT. KÉT FIATAL GYÚJTOTTA FEL A KEMENESSÖMJÉNI TEMPLOMOT, SZEMÉLYI SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT. NÉGY EMBERT ÁLLÍTOTTAK ELÕ A DIÓSGYÕR-VIDEOTON LABDARÚGÓ-MÉRKÕZÉSEN.