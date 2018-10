Egész Európát veszélyezteti a halálos betegséget okozó vírus

Egész Európát veszélyezteti az afrikai sertéspestis terjedése. Az állatoknál halálos betegséget okozó vírus már Belgium egyes területein is megjelent. Franciaországban ezért nemcsak folyamatos ellenőrzéssel, de a vírust terjesztő vaddisznók megállításával is próbálják megakadályozni, hogy a betegség eljusson a francia sertésfarmokra. A belga-francia határra például elektromos kerítést telepítettek.

Elektromos kerítést húznak fel Franciaország Belgiummal közös határvidékén a vadászok. A drótakadály célja, hogy ne engedje át francia területre a belga vaddisznókat – ott ugyanis már több tucat állat megfertőződött a vírussal.

„A vaddisznók mindig közel tartják az orrukat a földhöz, ez a legérzékenyebb pontjuk is. Ha orrmagasságban kapják az ütést, akkor megfordulnak, és nem mennek át Belgiumba. Ez a cél” – mondta egy vadász.

A régió egyik vadásztársasága önként vállalta, hogy kitelepíti a kerítést, és megszervezi az állatok megfigyelését.

„Azért húzzuk fel a kerítést, mert nem akarjuk, hogy a sertéspestis bejusson Franciaországba. Pillanatnyilag Belgiumban vannak. A belga és a francia vadászok is a betegség áldozatai vagyunk, súlyos károkat okozhat a mezőgazdaságban, a sertéstenyésztőknek és a vadászoknak is. Most a mi vadászterületünkön ötven településen tiltották be a vadászatot, ami nem túl jó” – mondta az egyik vadásztársaság tagja.

A francia hatóságok – több nyugat-európai országhoz hasonlóan – mindent megtesznek azért, hogy megakadályozzák a betegség terjedését. A kerítés mellett a hatósági állatorvosok is rendszeresen ellenőrzik a sertéstelepek állományát. Az afrikai sertéspestis az emberekre nem jelent veszélyt, de ha megjelenik egy gazdaságba, az egész állományra veszélyt jelent, mert nem élik túl a fertőzést az állatok. Gyógyszer, vakcina még nincs a betegség ellen.