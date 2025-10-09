Keresés

2025. 10. 09. Csütörtök
Külföld

Egész Európának jót tenne von der Leyen bukása – döntő nap az EP-ben + videó

2025. október 09., csütörtök 07:00 | Hír TV
Döntő nap a mai az Európai Parlamentben: a képviselők Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról szavaznak. A magyar kormány politikai ellenfélként tekint az elnökre, akinek politikája kifejezetten ellenséges Magyarországgal szemben. Bugnyár Zoltán, a Hír TV tudósítója Brüsszelből jelentkezik az esélyekről.

  Egész Európának jót tenne von der Leyen bukása – döntő nap az EP-ben + videó

Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó

Komment – Már Magyar Péter is elismeri az adatszivárgás tényét + videó

Lázár János: Bomba-bejelentés! Autóipari óriásgyár épül Pécsen – Kellett az M6!

