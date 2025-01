Ébresztőt fújtak Európának a vállalatvezetők

Megosztás itt:

Lemaradnak az európai vállalatok az amerikai és ázsiai társaiktól, ha nem képesek az innovációra és az alkalmazkodásra a gyorsan változó világhoz – figyelmeztettek vállalatvezetők kedden a davosi Világgazdasági Fórumon. A cégvezetők rámutattak, hogy Donald Trump második amerikai elnöksége alatt várhatóan felgyorsulnak a globális politikai változások.

Európa ül a babérjain, míg a versenytársai még jobban elhúznak előle

Európa „mindig is le volt maradva” ázsiai és amerikai társaitól, amikor innovációról volt szó – jegyezte meg Mario Greco, a Zurich Insurance vezérigazgatója a CNBC-nek. A biztosítóvállalat vezetője szerint Donald Trump elnöksége egy újabb vészcsengő lehet Európának, és reméli, hogy komolyan veszi. Greco példának hozta fel, hogy az Egyesült Államokkal és Kínával szemben Európa nem fektetett be a mesterséges intelligenciába és a digitális fejlődésbe. Ráadásul a pénzügyi piacok európai integrációja is lassan halad, még mindig bonyolult Európában üzletet kötni.

Európa túlságosan elmerült a szabályozásban, ami megfojtja a fejlődést, különösen a növekedéshez szükséges új technológiák terén. Ez utóbbi versenyhátrány még inkább kiütközik Trump protekcionista gazdaságpolitikája idején. Trump már a beiktatása napján figyelmeztette az Európai Uniót, ha nem akar büntetővámokat az amerikai exportjára, akkor vásároljon több amerikai árut, köztük olajat és földgázt.

Az Európai Unió a túlszabályozásával elüldözi a tehetségeit és a vállalkozásait

Vas Narasimhan, a Novartis vezérigazgatója szerint az új Trump-időszak „nagy pillanat Európának”, ami alatt lazítania kell a szabályzáson, és egyben növelnie kell a versenyképességét. Mint mondta, Európának el kell döntenie, hogy továbbra is tétlenül ül, és növeli a szabályozást, vagy végre egy versenyképesség- és innovációbarát környezet megteremtésére összpontosít. A gyógyszergyártó vezetője szerint „a történelem azt mutatja, hogy bár sok a beszéd, az Európai Bizottság nem sokat tesz”.

Egyszerűbb és harmonizált szabályozás, valamint több beruházás kell az unióban a versenyképesség és a munkaerő termelékenységének növelésére Steven van Rijswijk, az ING vezérigazgatója szerint. Hozzátette, hogy sok beruházás kell a technológiai infrastruktúrába, hogy megteremtsük Európa stratégiai autonómiáját.

Az a veszély fenyeget, hogy múzeummá válunk – hozta a hasonlatot Ana Botín, a Banco Santander bank ügyvezető elnöke a növekedés jövőjéről szóló panelbeszélgetésen arra, hogy Európa mennyire lemaradt az innovációban. „Az innováció nagy része valójában Európában történik. Rengeteg induló vállalkozásunk van, a probléma az, hogy itt kezdik, aztán elmennek az Egyesült Államokba.”

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva