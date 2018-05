Ebolajárványt szimulálnak Sierra Leonéban

Ebolajárványtól tartanak Nyugat-Afrikában. Kongóban már egy egymilliós városban is regisztráltak beteget, és félő, hogy a vírus elterjed a fővárosban Kinshasában is, ahol csak nagyon nehezen lehetne megelőzni a fertőzéseket. Több nyugat afrikai ország is nagy erőkkel készül, hogy elkerülje a 2014-es járványhelyzetet.