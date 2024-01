Ebbe belebukhat Zelenszkij

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök valóban el akarta távolítani Valerij Zaluzsnijt, az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, de a katonai vezetés és a nemzetközi partnerek nyomására kénytelen volt visszavonni döntését.

Egybehangzó sajtóértesülések szerint Zelenszkij január 29-én személyesen találkozott Zaluzsnijjal, és megvitatta esetleges lemondását, miután a főparancsnok szerint a kialakult helyzetet inkább pozitívan akarják látni, mintsem reálisan.

Ezt követően Zelenszkij felszólította, hogy mondjon le, cserébe felajánlottak Zaluzsnijnak egy nagyköveti pozíciót, ám ezt nem fogadta el. Zelenszkij erre azt mondta, hogy ő maga fogja aláírni az elbocsátási rendeletet.

Nincs megfelelő utód

Természetesen ennek az esetnek a híre azonnal megjelent a sajtóban és futótűzként kezdett terjedni. Ukrán információk szerint azon is vitatkoztak, hogy hány emberre lenne szükség, Zaluzsnij szerint legalább 500 ezer kellene, de Zelenszkij ezt nem tartotta lehetőségnek. A vita után Zaluzsnij bejelentette, hogy akkor ő lemond és összepakol, ám erre az USA és az Egyesült Királyság aggodalmát fejezte ki. Egyelőre a hírek arról szólnak, hogy a váltás már csak idő kérdése, és eddig azért nem történt meg, mert nincs, akit egyből a helyére lehetne ültetni. Felmerült Kirill Budanov neve is, de ő nem tart igényt a pozícióra.

Zelenszkij szemszögéből a gond az, hogy Valerij Zaluzsnij a legnépszerűbb katona Ukrajnában. Egyes közvélemény-kutatások szerint az ukrán fegyveres erők főparancsnokában többen bíznak, mint az ukrán elnökben.

A média többször is megírta, hogy Zelenszkij hivatala Zaluzsnij lehetséges politikai ambícióitól tartott, bár ő maga mindig is tagadta azokat. Az ukrán politikai és katonai vezetők közötti feszültség és megosztottság vélhetően tovább fokozódott az ukrán fegyveres erők 2023-as, széles körben bejelentett ellentámadásának kudarca, valamint Zaluzsnij The Economistnak adott interjúja után, amelyben azt mondta, hogy a háború holtpontra jutott. Zelenszkij nyilvánosan elítélte ezeket a kijelentéseket.

