EASO: Több mint félmillió menedékkérelmet nyújtottak be idén az EU-ban

Kitart Gajda Péter mellett és nem tart indokoltnak semmilyen belső vizsgálatot az MSZP alelnöke. Komjáthi Imre a Hír Tv kérdésére azt mondta, nem tudja eldönteni, hogy megalapozottak-e a vádak, és szerinte a párt már mindent megtett, amit kellett. Karácsony Gergely és a Magyar Atlétikai Szövetség is konstruktívnak értékelte a tegnapi megbeszélést, amit a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság kapcsán folytattak - írja a Magyar Nemzet. A napilap kiemeli, hogy bár a főpolgármester korábban azt hangoztatta, hogy semmilyen stadionépítést nem fog engedni, most mégis úgy nyilatkozott, hogy a főváros kiszámítható partnere a magyar atlétika irányítóinak. A csepeli önkormányzat támogatja az atlétikai stadion felépítését és a 2023-as atlétikai világbajnokság budapesti megrendezését - döntött a XXI. kerületi képviselő-testület. Az önkormányzatok jogainak korlátozását kérte számon Burány Sándor, az MSZP országgyűlési képviselője napirend előtt a Parlamentben. Dömötör Csaba parlamenti államtitkár válaszában azt mondta, a kormány továbbra is minden településnek segítséget nyújt, a főváros közösségi közlekedését pedig kiemelten támogatja. Kettős mércét alkalmaz a Demokratikus Koalíció. Gréczy Zsolt frakciószóvivő szerint elfogadható, hogy a 15. kerületi DK-s polgármester, Németh Angéla saját egyetemista fiának is bizottsági helyet osztott. Gréczy Zsolt szerint nincs kivetnivaló a kinevezésben, arra a kérdésre azonban már nem válaszolt, hogy mit tenne a DK, ha hasonló történne egy fideszes önkormányzatnál. A DK nem ellenzi a dél-budai szuperkórházat, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az egészségügyre fordított összegeket racionálisan és hatékonyan használják fel - mondta László Imre XI. kerületi polgármester. Izrael askenázi főrabbiját, David Laut fogadta Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban. Átfogó megállapodást kötött a kormány az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséggel - a dokumentumot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija írta alá a budapesti Karmelita kolostorban. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa nem változtatott sem az alapkamat 0,90 százalékos szintjén, sem a kamatfolyosón A hatékonyság és a versenyképesség növelése a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar egyik legfontosabb kérdése - jelentette ki Nagy István agrárminiszter. Már több mint 50 ezer álláskereső és közfoglalkoztatott helyezkedett el a versenyszférában a Munkaerőpiaci reformprogrammal tavaly augusztus óta, ez nagyban hozzájárult a munkanélküliség érdemi csökkenéséhez - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Hátrányos helyzetű gyermekes családokat segítő mintaprogramot indít Tiszabőn az E.ON Hungária Zrt. és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A Momentum hátba támadta és hadat üzent a határon túli magyaroknak - mondta Tilki Attila, a Fidesz országgyűlési képviselője. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint elfogadhatatlan, hogy az SZDSZ szellemi örökösei Szlovákiában és Romániában is a magyarok ellen kampányolnak. A magyar gazdaság növekedése a valamelyes lassulás ellenére a következő két évben is várhatóan robusztus ütemű marad - jelentette a Moody's Investors Service. Szövetségre lép a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt. Kis- és közepes vállalkozások amerikai piaci exporttámogatására magyar-amerikai közös pénzügyi alapot hoztak létre - nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkból. Egyre gyakrabban használják egyféle „politikai fegyverként” a jogállamiságot, és ez végül „teljesen hiteltelenné teszi azt általános, közös értékként” - emelte ki Varga Judit a Euronews honlapján közzétett írásában. Várhelyi Olivér, Magyarország uniós biztosjelöltje megkapta az Európai Parlament illetékes szakbizottságának jóváhagyását, miután a frakciók koordinátorai kielégítőnek találták az írásbeli pótkérdésekre adott válaszait. A munkáját hamarosan megkezdő új Európai Bizottság egyik legrátermettebb biztosa lesz Várhelyi Olivér - jelentette ki Gál Kinga fideszes EP-képviselő Brüsszelben. Megállapodásra jutottak az Európai Unió következő évi költségvetéséről a tagországok kormányait tömörítő tanács és az Európai Parlament küldöttei. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár bejelentette, hogy a jövő hét folyamán Párizsba utazik, és a december elején Londonban tervezett csúcstalálkozó előtt egyeztet Emmanuel Macron francia elnökkel a szövetség jövőjéről. A lengyel legfelsőbb bíróságnak kell megvizsgálnia az igazságügyi reformok keretében nemrégiben létrehozott fegyelmi kamarája függetlenségével kapcsolatos kételyeket - mondta ki az Európai Bíróság. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy komoly felkészülés zajlik a Donyec-medencei válság rendezését célzó, december 9-re tervezett ukrán, orosz, német és francia csúcstalálkozóra, amelytől jelentős és konkrét eredményeket vár. Ügyészi vádemelés indult Matteo Salvini volt olasz belügyminiszterrel szemben az Open Arms NGO-hajó augusztusi feltartóztatása miatt. Több mint félmillió menedékkérelmet regisztráltak az idei év első kilenc hónapjában az Európai Unióban, ami mintegy 10 százalékkal magasabb az előző évi számoknál - írta jelentésében az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal. Kilencvennégy menedékkérőt vett fedélzetére a Földközi-tengeren az Ocean Viking, az Sos Mediterranée és az Orvosok határok nélkül szervezetek közös hajója egy gumicsónakról. Elfogtak és előzetes letartóztatásban helyeztek Berlinben egy szíriai férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy iszlamista indíttatású terrorcselekményekre készült. Az iráni biztonsági erők három tagjával végeztek a drágulások ellen tüntetők Teherán közelében - jelentette a helyi média. Irán az atomalkuban megszabott újabb határértéket lépett át: a nehézvízkészlete meghaladja a 130 tonnát - közölte jelentésében a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség. Az izraeli légvédelem elfogott négy rakétát, amelyet Szíriából indítottak el az ország felé - jelentette be az izraeli hadsereg szóvivője. Az amerikai kormányzat nem tekinti a nemzetközi joggal ellentétesnek a ciszjordániai zsidó telepeket - jelentette be Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Csaknem száz ember maradt továbbra is a Hongkongi Műszaki Egyetem kampuszán, ahol két napja tart a rendőrök és a tüntetők között kialakult patthelyzet - közölte a South China Morning Post. Lövöldözés tört ki az egyesült államokbeli Oklahomában - az ámokfutásnak három halottja és több sebesültje van. Leszakadt egy közúti híd a franciaországi Mirepoix-sur-Tarn településen – a hídon haladó gépjárművek a Tarn folyóba estek, egy ember meghalt. Továbbra is kritikus a helyzet az ausztriai Stájerországban és Karintiában a rendkívüli időjárás, a havazás, illetve a nagymennyiségű eső miatt. Egy férfi életét vesztette, többen megsérültek. Gázrobbanás következtében 15 ember életét vesztette és további 9 megsérült egy szénbányában Kínában - jelentette a Hszinhua állami hírügynökség. Meghalt egy személygépkocsi vezetője, aki járművével teherautóval ütközött Békéscsaba külterületén, a 44-es főúton - közölte a rendőrség. Elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazott ózdi otthonában egy 65 éves nőt, hogy az asszony később belehalt sérüléseibe - közölte a rendőrség. Letartóztattak egy idegenrendészeti őrizetben lévő szír férfit, mert rátámadt két rendőrre - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Kiraboltak egy pénzintézeti fiókot Pécsen - közölte a rendőrség. Jégkorong Erste Liga: Schiller-Vasas HC - Sport Club Csíkszereda 1:3 Szlovák jégkorongliga: MAC Újbuda - HK Dukla Michalovce (szlovák) 1:3 Jancsó Miklós és Nagy Zoltán személyében két magyar edzővel dolgozik tovább Fucsovics Márton, az első számú magyar férfi teniszező.