Dzsihadistát lepleztek le a torinói börtönben + videó

2025. szeptember 17., szerda 12:00 | HírTV

Az olasz fogdákban is óriási a radikalizálódás veszélye. Vannak olyan iszlamisták, akik már a börtönévek alatt azon dolgoznak, hogy szabadulásuk után terrormerényletet kövessenek el.

  • Dzsihadistát lepleztek le a torinói börtönben + videó

Komoly problémát jelent Olaszország számára, hogy a börtönökben elhelyezett rabok túlnyomó része bevándorló a legtöbb esetben muzulmán. A hatóságok már korábban is felhívták a figyelmet, hogy óriási a radikalizálódás veszélye a fogdákban. Az olasz sajtó most arról számol be, hogy egy iszlám propagandistát lepleztek le a torinói börtönben. A 40 éves tunéziai férfi aktív dzsihádista térítést folytatott a börtönben, és arra készült, hogy szabadulását követően (terror)merényletet hajtson végre. A torinói rendőrség börtönökben végzett összehangolt ellenőrzése során kiderült, hogy a tunéziai férfi több mint tíz éve hamis személyazonossággal élt Olaszországban. Közvetlen kapcsolatban állt az al-Kaidával, csodálatát fejezte ki Oszama bin Laden iránt, és egy terrorszervezet militáns tagja volt Tunéziában. A hatóságok kivizsgálásából kiderült, hogy fogva tartása alatt megpróbált radikalizálni más rabokat, tipikus iszlamista propagandát folytatott, misztikus mesékkel és vallási idézetekkel próbálta meggyőzni börtöntársait, a dzsihádra biztatta őket. Beszédeiben magasztalta az Iszlám Állam által Európában elkövetett támadásokat, azzal vádolva a Nyugatot, hogy nem tiszteli az iszlám vallást. Börtöntársainak gyakran hangoztatta, hogy azt tervezi, szabadon bocsátása után fegyvert fog az „iszlám tiszteletére”, és támadást hajt végre Olaszországban.

