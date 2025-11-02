Dzsihadista öngyilkos merényletet akadályoztak meg Berlinben

Megosztás itt:

A szombat este hatóságok elfogott férfit súlyos, államellenes bűncselekmény előkészítésével gyanúsítják. Az ügyészség szóvivője szerint egy dzsihadista indíttatású merénylet kiterveléséről van szó.

A berlini Neukölln városrészben végrehajtott művelet során a rendőrség különleges kommandós alakulatának (SEK) egységei is részt vettek.

Az ügyészségi szóvivő szerint ennek során pokolgépkészítéshez alkalmas anyagokat is lefoglaltak.

A Bild című lap biztonsági forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy a 2023 óta Németországban tartózkodó, menekültstátusszal rendelkező szíriai származású férfi - akit a lap Abdalla R. néven azonosított - öngyilkos merényletet tervezett végrehajtani a német fővárosban.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)