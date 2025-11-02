Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 02. Vasárnap Achilles napja
Jelenleg a TV-ben:

Hírek

Következik:

Sajtóklub 19:10

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Dzsihadista öngyilkos merényletet akadályoztak meg Berlinben

2025. november 02., vasárnap 17:43 | MTI
terrorizmus öngyilkos merénylő dzsihadista Berlin őrizetbe vétel

Őrizetbe vettek egy férfit Berlinben, akit terrorcselekmény tervezésével gyanúsítanak - közölte vasárnap a német főváros ügyészsége.

  • Dzsihadista öngyilkos merényletet akadályoztak meg Berlinben

A szombat este hatóságok elfogott férfit súlyos, államellenes bűncselekmény előkészítésével gyanúsítják. Az ügyészség szóvivője szerint egy dzsihadista indíttatású merénylet kiterveléséről van szó.

A berlini Neukölln városrészben végrehajtott művelet során a rendőrség különleges kommandós alakulatának (SEK) egységei is részt vettek.

Az ügyészségi szóvivő szerint ennek során pokolgépkészítéshez alkalmas anyagokat is lefoglaltak.

A Bild című lap biztonsági forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy a 2023 óta Németországban tartózkodó, menekültstátusszal rendelkező szíriai származású férfi - akit a lap Abdalla R. néven azonosított - öngyilkos merényletet tervezett végrehajtani a német fővárosban.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

További híreink

Az Asiana Airlines légitársaság közvetlen járatot indít Budapestre

Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?

Napi horoszkóp 2025. november 1.: a Bika otthonában konfliktusok dúlnak, az Oroszlán újradefiniálja magát

Fodor Gábor lesújtó véleményt mondott Magyar Péterről, ez mindent megváltoztathat

Nincs, aki ne ismerné: Megnevezték Arne Slot utódját Liverpoolban

Itt a bejelentés az új orosz-ukrán tárgyalásokról, Budapestnek fontos szerep jut

Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért

Szexvideó a repülőgépen: veszélybe került a sztársportoló jövője – megdöbbentő részletek

Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa

További híreink

Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa

Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról

Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért
2
Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?
3
Késes támadók kezdtek vérengzésbe egy angliai vonaton
4
Mattot kapott a Tisza Párt – Pofonegyszerű kérdés amire nem mernek válaszolni: a hallgatásuk a válasz?
5
Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa
6
Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait
7
„Először azt hittük halloweeni tréfa” – szemtanúk az angliai késes támadásról + videó
8
Megint lecsapott az USA a Karib-tengeren
9
Vezércikk café – Magyar Péter legfontosabb üzenete: Magyar Péter + videó
10
Negyedszer a legjobb: Szoboszlai Dominik az Aston Villa ellen is kiemelkedő teljesítményt nyújtott

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Nigéria várja az amerikai haderőt

Nigéria várja az amerikai haderőt

 Nigéria üdvözli az iszlamista lázadókkal szembeni amerikai katonai segítségnyújtást, mindaddig, míg tiszteletben tartják területi épségét - jelentette ki Daniel Bwala, Bola Tinubu nigériai elnök tanácsadója vasárnap.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!