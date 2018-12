Durvul a migrációs nyomás a La Manche-csatornán

2018. DECEMBER 29., SZOMBAT VARGA MIHÁLY: IDÉN VÁRHATÓAN 4,6 SZÁZALÉK LESZ A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS. TAVALY AZ EXPORT ÉRTÉKE ÁTLÉPTE A SZÁZMILLIÁRD EURÓT, EZ KORÁBBAN SOHA NEM FORDULT ELÕ - MONDTA A PÉNZÜGYMINISZTER AZ M1-EN. TÖBB MINT SZÁZ ADÓVÁLTOZÁS LÉP HATÁLYBA JANUÁR ELSEJÉTÕL. A KÉTGYERMEKESEK CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYE 133 EZER FT-RA NÕ, A VÁLTOZÁSOK NYERTESEI A KISVÁLLALKOZÓ ADÓZÓK LESZNEK. JELENTÕS ADÓCSÖKKENTÉST JELENTHET BE A KORMÁNY NÉHÁNY ÉVEN BELÜL, A SZABAD MOZGÁSTÉR 510 MRD FT-RA NÕ 2022-IG PORTFOLIÓ. A FIDESZ BOJKOTTÁLJA A TÚLÓRATÖRVÉNY MIATT ÖSSZEHÍVOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSNAPOT. GULYÁS GERGELY: A BALLIBERÁLIS OLDAL KIZÁRÓLAGOS FELELÕSSÉGE, HOGY MEGJELENT A FIZIKAI FENYEGETÉS ÉS ERÕSZAK A PARLAMENTI POLITIKA ESZKÖZTÁRÁBAN. ITM: JÖVÕRE 2 MRD FT-OS KERETÖSSZEGGEL ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM KONVEKTORCSERE ALPROGRAMJA. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT: A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESÕK SZÁMA 5,5 %-KAL CSÖKKENT MAGYARORSZÁGON EGY ÉV ALATT. A DK ÉS A NAGY IMRE TÁRSASÁG BUDAPESTI SZERVEZETE GYERTYAGYÚJTÁSSAL TILTAKOZOTT NAGY IMRE EGYKORI KORMÁNYFÕ SZOBRÁNAK ELSZÁLLÍTÁSA MIATT. BAKONDI GYÖRGY: A MIGRÁCIÓ A JÖVÕ ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS MEGHATÁROZÓ, FÕ KÉRDÉSE LESZ. ANGELA MERKEL ÉS EMMANUEL MACRON KÖZLEMÉNYBEN KÖVETELI AZ ELFOGOTT UKRÁN TENGERÉSZEK SZABADON BOCSÁTÁSÁT ÉS A KERCSI-SZOROS ÁTJÁRHATÓSÁGÁT. 60 KM HOSSZÚ HATÁRKERÍTÉST ÉPÍTETT OROSZORSZÁG AZ UKRAJNÁTÓL 2014-BEN ELCSATOLT KRÍM FÉLSZIGETEN AZ UKRÁN HATÁR MENTÉN. A HADIÁLLAPOT DECEMBER 26-I FELOLDÁSÁVAL EGYÜTT UKRAJNA MEGSZÜNTETTE A 16 ÉS 60 ÉVES KOR KÖZÖTTI OROSZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ FÉRFIAK BEUTAZÁSI TILALMÁT. AZ OLASZ PARLAMENTNEK DECEMBER 31-IG VAN IDEJE JÓVÁHAGYNI A 2019-ES KÖLTSÉGVETÉST. JANUÁR 1-TÕL KÉT SZLOVÉN AUTÓPÁLYA-SZAKASZON IS DRÁGUL AZ AUTÓPÁLYADÍJ A 3,5 TONNÁNÁL NEHEZEBB JÁRMÛVEKRE. SZLOVÉNIÁBAN IDÉN 180 EMBERCSEMPÉSZT TARTÓZTATTAK LE A HATÓSÁGOK DELO SZLOVÉN NAPILAP. 1,5 TONNA HASIST FOGLALTAK LE A TÖRÖK-GÖRÖG HATÁRON - KÖZÖLTE AZ ANKARAI KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM. A MEXIKÓVAL KÖZÖS HATÁR LEZÁRÁSÁVAL FENYEGETÕZÖTT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK, HA A DEMOKRATÁK NEM SZAVAZZÁK MEG A TERVEZETT FAL KÖLTSÉGVETÉSÉT. KÍNA ÉS AZ USA JANUÁRBAN MEGKEZDI A TÁRGYALÁSOKAT A KERESKEDELMI FESZÜLTSÉG ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN SZÁMOLT BE A KÍNAI KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM. A MUSZLIM EGYHÁZI ADÓ, AZAZ MECSETADÓ BEVEZETÉSÉT SÜRGETIK NÉMET KORMÁNYPÁRTI POLITIKUSOK ÍRTA A DIE WELT CÍMÛ LAP. A TÖRÖKBARÁT SZÍRIAI ELLENZÉKI MILÍCIA MANBIDZS FELKÉ NYOMUL JELENTETTÉK BE AZ ELLENZÉKI FEGYVERESEK PÉNTEKEN. POKOLGÉPPEL FELROBBANTOTTAK EGY TURISTÁKAT SZÁLLÍTÓ AUTÓBUSZT KAIRÓBAN A GÍZAI PIRAMISOK KÖZELÉBEN PÉNTEKEN, LEGKEVESEBB KETTEN MEGHALTAK. TÖBB EZREN TÜNTETTEK A KORRUPCIÓ ELLEN MÍNUSZ 25 CELSIUS FOKOS HIDEGGEL DACOLVA A MONGOL FÕVÁROS, ULÁNBÁTOR UTCÁIN PÉNTEKEN. KIGYULLADT EGY TRANSZFORMÁTORHÁZ A FÕVÁROS XI. KERÜLETÉBEN PÉNTEKEN, A BUDAFOKI ÚTON, EGY EMBER MEGHALT. 5221 EMBERHEZ HÍVTAK MENTÕT KARÁCSONYKOR, A LEGGYAKRABBAN ROSSZULLÉT MIATT. GYORSÍTOTT ELJÁRÁSBAN EMELTEK VÁDAT EGY FÉRFI ELLEN, AKI MEGRONGÁLTA A MARGIT HIDAT DÍSZÍTÕ SZOBROKAT SZEPTEMBERBEN. ORFK: NÉGY BALESETBEN ÖT EMBER HALT MEG AZ ÜNNEP HÁROM NAPJÁN; 23 SOFÕRT ITTAS VEZETÉS MIATT ÁLLÍTOTTAK ELÕ.