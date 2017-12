Durvul a kampány Alabamában, kedden szenátorválasztás

Sorosozással támadja a demokraták jelöltjét az alabamai szenátorválasztáson Trump volt tanácsadójának lapja. Az amerikai elnök is beállt a republikánusok jelöltje mögé, akit kiskorú lányok szexuális zaklatásával vádolnak.

Bárki is győz az alabamai szenátusi választáson jövő kedden, az eredmény mindenképp látleletet ad majd az amerikai közélet helyzetéről. Az alabamai választók a republikánus oldalon Roy Moore-ra szavazhatnak, akit több nő is is azzal vádol, hogy tizenéves korukban szexuálisan zaklatta őket, a demokraták a liberális Doug Jonest indítják, akinek normális esetben nem lenne esélye az Egyesült Államok egyik legkonzervatívabbnak tartott államában.

„Tudjuk, hogy Roy Moore katasztrófát jelentene a vállalkozásoknak ebben az államban. Már most is katasztrófa, amit Alabama megítélésével tett” – jelentette ki Doug Jones demokrata szenátorjelölt.

A szexuális zaklatási vádakat tagadó Roy Moore mögül kezdetben kihátráltak a republikánusok a botrány miatt, de végül Donald Trump és a párt is mellé állt. A Breitbart című lap, amelyet az elnök volt stratégiai főtanácsadója, Steve Bannon vezet, a voksolás előtti napokban terjedelmes cikket közölt arról, hogy Roy Moore demokrata ellenfele Soros György által pénzelt szervezeteket támogatott. A lap egyik volt munkatársa az ilyen cikkek miatt mondott fel.

„Ezt tökéletesen mutatja a republikánusok teljes erkölcsi csődjét. Inkább támogatnak egy olyan embert, akit tizenéveseket zaklatott a helyi áruházban, inkább őt választják, mint egy ügyészt, Doug Jonest aki harcolt a bűnözés, a Ku-Klux-Klán ellen” – háborodott fel Kurt Bardella, a Breitbart korábbi szóvivője.

A kampány hajrájába még maga az elnök is beszállt. Donald Trump azt mondta: „Nem engedhetjük meg egy mandátum elvesztését a szenátusban, az ország jövője függ ettől. Nem engedhetjük meg. Nem szabad.”

Ha Roy Moore elveszítené a választást, egyfősre csökkenne a republikánus párt többsége a szenátusban.