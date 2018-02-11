2018. február 12.,
hétfő, Lívia, Lídia napja

Dühében a halálba vezette utasait a hongkongi buszsofőr

Hír TV

2018. február 11., vasárnap 14:15, frissítve: vasárnap 15:40

Kínai sajtóértesülések szerint a menetrend szerinti járat vezetőjét leszidták a központból, amiért túl lassan halad. Ő ezután beletaposott a gázba, majd elvesztette uralmát a jármű fölött. Az álló utasokkal teli emeletes busz több lámpaoszlopot és egy megállót is letarolt, miközben az oldalára borulva csúszott 40 métert. A balesetben 19 utas vesztette életét, a sofőrt őrizetbe vették, és emberölés miatt emelhetnek ellene vádat.

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Hongkongbusztragédia

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