Dübörög a hibrid hadviselés

Már nem tartja blokád alatt a Kercsi-szorost Oroszország – bár átkutatják a hajókat, átengedik őket. A két hete, az azovi tengeren hajózó ukrán hadihajókról elfogott 24 matrózt viszont továbbra sem adják ki.

Az orosz elnök szerint az összetűzés valójában Petro Porosenko választási kampányának része.

„Én nem kerülöm Petro Alekszejevics Porosenkót. Nem arról van szó, hogy nem akarok beszélni vele. Arról van szó, hogy nem akarok részt venni a választási kampányában. Ami most valójában történik, az, hogy Petro Alekszejevics krízis helyzeteket teremt, provokatív szituációkat, méghozzá nagy jártassággal” – nyilatkozta Vlagyimir Putyin.

Az ukrán vezérkari főnök ezzel szemben orosz beavatkozástól tart, miután Oroszország jelentős haderőt vezényelt augusztus óta az ukrán határhoz.

Ukrajna azóta hadiállapotot hirdetett, sőt most háromnapos katonai gyakorlatokat tartott Csernyihiv régiójában. Tankokat, nehéz tüzérséget és gyalogságot vetettek be, felkészülve hazájuk megvédésére. A forgatókönyv szerint egy ellenséges támadás visszaverését gyakoroltál, épp olyat, amelytől most Oroszország felől tartanak.

Ukrajna a hétvégén beutazási korlátozást vezetett be az oroszokra, a 16 és 60 év közötti orosz férfiak nem léphetnek be Ukrajna területére.