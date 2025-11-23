Keresés

Külföld

Dróntámadás Oroszország szívében: Lángokban áll a Moszkva melletti erőmű, mobil fűtést telepítenek + videó

2025. november 23., vasárnap 16:30 | Világgazdaság
Moszkva Dróntámadás Orosz-ukrán háború Shatura erőmű Energiaválság

Ez az eddigi legjelentősebb ukrán csapás, amely mélyen Oroszország területén, a Kremltől mindössze 120 kilométerre lévő kritikus energetikai infrastruktúrát érintett. A közösségi médiában terjedő felvételeken lángoló épületek és sűrű füst látható az erőmű területén.

  • Dróntámadás Oroszország szívében: Lángokban áll a Moszkva melletti erőmű, mobil fűtést telepítenek + videó

Ukrajna vasárnap kora reggel nagyszabású dróntámadást indított a moszkvai régió egyik kulcsfontosságú energetikai létesítménye, a Shatura hő- és villamoserőmű ellen. A Kremltől mintegy 120 kilométerre keletre fekvő, 33 ezer lakosú városban található erőművet ért találatok következtében tűz ütött ki, és az ellátás zavarai miatt több ezer ember maradt fűtés nélkül. - írta meg a Világgazdaság.

 Tűz és sötétség Moszkva közelében

 A közösségi oldalakon, különösen a Telegramon közzétett felvételek tanúsága szerint lángok és sűrű fekete füst borította be az erőművet az éjszaka folyamán. Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója elismerte, hogy bár a légvédelem több drónt is megsemmisített, néhány szerkezet az erőmű területére zuhant, tüzet okozva a létesítményben.

A Kommerszant értesülései szerint az erőműben három transzformátor gyulladt ki. A hatóságok azonnal bekapcsolták a tartalék áramellátást, és mivel a térségben a hőmérséklet fagypont körül alakul, mobil fűtőrendszereket kezdtek telepíteni a lakosság védelmére. "Minden erőfeszítést megteszünk a fűtésellátás mielőbbi helyreállítására" – hangsúlyozta a kormányzó.

 Stratégiai szintlépés a támadásokban

Ez a csapás jelentős fordulatot jelez a háború menetében. Míg Oroszország a konfliktus kezdete óta rendszeresen támadja Ukrajna energetikai hálózatát, Kijev eddig főként az olajipari létesítményekre (finomítók, terminálok) koncentrált, hogy az orosz bevételeket csökkentse. A mostani akció azonban az eddigi legmélyebb és legjelentősebb támadás, amely közvetlenül a Moszkvát és környékét ellátó polgári energia-infrastruktúrát célozta.

A Shatura erőmű szimbolikus jelentőséggel is bír: ez Oroszország egyik legrégebbi, még a lenini iparosítás idején épült erőműve, amely ma már földgázzal üzemel.

 Légvédelmi mérleg

 Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint vasárnap összesen 75 ukrán drónt lőttek le, ebből 36-ot a Fekete-tenger felett, többet pedig a moszkvai régióban. A támadás hatására a főváros egyik fő légikikötője, a Vnukovo repülőtér is kénytelen volt átmenetileg, mintegy egy órára felfüggeszteni a forgalmát. Ukrajna hivatalosan nem kommentálta az eseményeket.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Sota News / X

