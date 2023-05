Megosztás itt:

A károkról és az áldozatokról ezúttal is eltérőek a jelentések. Moszkvai források pedig arról számoltak be, hogy Kijev pilóta nélküli robot-repülőket vetett be civil célpontok ellen, sőt, csomag-szállításhoz használatos drónokkal is csapásokat mérnek. A keleti fronton eközben a Föderáció csapatai átcsoportosítják erőiket Bahmutból. Kijev szerint az oroszok következő célpontjai Csasziv Jar, Szlovjánszk, és Kramatorszk lehetnek.