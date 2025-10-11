Drónok, hitek, tények: Castel a Frontban magyarázza el, mit nem értenek Nyugat-Európában + videó

Egyre nagyobb az elégedetlenség Európában – állapította meg Nógrádi György a Globál című műsorban. A biztonságpolitikai szakértő szerint a nyugati kormányok népszerűségvesztésének oka egyértelmű: a brüsszeli elit a háborús kiadásokra és a migrációra fókuszál, miközben cserben hagyja a saját polgárait.
Megvan a kötelező győzelem! A magyar labdarúgó-válogatott kulcsemberei hiányában is magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott Örményország ellen a telt házas Puskás Arénában. Marco Rossi taktikai húzásai és a csapat küzdőszelleme ismét bizonyította: a magyar modell a futballpályán is sikeres.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Kártérítési pert indíthat Ilaria Salisszal szemben a szélsőbaloldali antifa budapesti áldozata, aki azután nyilatkozott híradónknak, hogy felháborította a brüsszeli testület döntése, miszerint az olasz képviselőnő megtarthatta mentelmi jogát, így kibújik a felelősségre vonás alól.