Drónok, hitek, tények: Castel a Frontban magyarázza el, mit nem értenek Nyugat-Európában + videó

2025. 10. 11. Szombat
Budai cukrászda

Hazahúzó 01:00

Külföld

Drónok, hitek, tények: Castel a Frontban magyarázza el, mit nem értenek Nyugat-Európában

2025. október 11., szombat 21:45 | Magyar Nemzet

Orosz drónok mindenhol? Robert C. Castel a Frontban leplezi le a nyugati drónpánik mögött rejlő hisztériát és propagandát. Kattintson a józan elemzésért, ami szétválasztja a tényeket a hitvitától!

  Drónok, hitek, tények: Castel a Frontban magyarázza el, mit nem értenek Nyugat-Európában

Brutális bírság és „ponteső”: nem hiszi el, mennyivel fülelték le a Ferrarit!

Váratlanul a pesterzsébeti piacon jelent meg Orbán Viktor

„Hogy a tökömbe került hozzám ez az ember?” – Tóth Gabi durván kiakad a Megasztár középdöntőjében

Megtalálták az eltűnt tizenhárom éves kislányt

40 évet várt a szerelemre az Ázsia Expressz sztárja, felesége bármikor életet adhat kisfiuknak

A Liverpool magyar kapusa három gólt kapott, mégis megmentette a válogatottat

Magyar Péter tanácsadója megszüntetné a 13 havi nyugdíjat + videó

Élet-halál harcot vív a magyar válogatott a világbajnokságért – élő

Megható vallomás: Orbán Viktor a lánygyermekekről és a családról + videó

Megható vallomás: Orbán Viktor a lánygyermekekről és a családról

Újranyitott akta: fordulat állhat be egy 16 éve brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar lány ügyében

Eddig és ne tovább – feljelentést tesz az újságíró, akire rárontott Aranyosi Péter + videó

A szabadság paradoxona: Gondolatok Krasznahorkai Nobel-díjas válasza kapcsán
Váratlanul a pesterzsébeti piacon jelent meg Orbán Viktor + videó
A dányi kislány megkerülése: egy történet a közösség erejéről
Miniszterelnök-casting Párizsban: a nyertes a korábbi vesztes
Jobbegyenest adott Orbán Viktor Magyar Péternek + videó
Megható vallomás: Orbán Viktor a lánygyermekekről és a családról + videó
Magyar Péter új szakértője: a múlt kísértetei és a jövő veszélyei
Újabb pofon Brüsszelnek: Babis elzárja az ukrán pénzcsapot
Nem nézhetjük tétlenül! - Orbán Viktor bejelentette a béke-aláírásgyűjtést
Tragédia a síneken: Vonat gázolt halálra egy embert

A Rossi-módszer diadala: a válogatott legyőzte az örményeket

 Megvan a kötelező győzelem! A magyar labdarúgó-válogatott kulcsemberei hiányában is magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott Örményország ellen a telt házas Puskás Arénában. Marco Rossi taktikai húzásai és a csapat küzdőszelleme ismét bizonyította: a magyar modell a futballpályán is sikeres.

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

