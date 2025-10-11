Drónok, hitek, tények: Castel a Frontban magyarázza el, mit nem értenek Nyugat-Európában + videó

Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

Egyre nagyobb az elégedetlenség Európában – állapította meg Nógrádi György a Globál című műsorban. A biztonságpolitikai szakértő szerint a nyugati kormányok népszerűségvesztésének oka egyértelmű: a brüsszeli elit a háborús kiadásokra és a migrációra fókuszál, miközben cserben hagyja a saját polgárait.