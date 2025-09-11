Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 11. Csütörtök Teodóra napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Hazahúzó 01:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Drónok és fegyverek közös gyártásáráról tárgyalt az amerikai különmegbízott és Zelenszkij

2025. szeptember 11., csütörtök 22:22 | MTI/
Oroszország Volodimir Zelenszkij Háború Ukrajnában Oroszország elleni szankciók Keith Kellog

Oroszország elleni további szankciókról és a közös fegyvergyártás kialakításáról tárgyalt Keith Kelloggal, az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különmegbízottjával - közölte csütörtökön este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

  • Drónok és fegyverek közös gyártásáráról tárgyalt az amerikai különmegbízott és Zelenszkij

"Az együttműködés különböző irányairól beszélgettünk - arról, hogyan lehet valódi békét elérni és garantálni Ukrajna biztonságát" - írta Zelenszkij a Telegramon.

Az ukrán elnök közlése szerint a megbeszéléseken egyebek között szót ejtettek a drónok és fegyverek közös gyártására vonatkozó szilárd kétoldalú megállapodásokról is, amelyeket Amerikának javasoltak. Hozzátette, hogy számítanak az Egyesült Államok pozitív reakciójára.

Közölte azt is, hogy megvitatták a további nyomásgyakorlást Oroszországra, "és hogy mit tehetünk partnereinkkel együtt a vám- és szankciópolitikában annak érdekében, hogy minél hamarabb találkozhassunk vezetői szinten, és véget vethessünk ennek a háborúnak".

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Megmentették Bonyhád kedvenc vadállatát

Ismét sértegették a Hír TV munkatársát a Tisza Párt szimpatizánsai + videó

Miskei gyermekgyilkosság: szívszorító, mire készül lánya emlékéért Hanna apukája

A Ferencváros edzője lehet a megmentő: így áll a kapitánykérdés a magyar válogatott ellenfelénél

Kolléganője felfedte: ezért nem tudták megmenteni Koós Boglárka életét

Lengyel dróntámadás: Moszkva bejelentése fordulatot hozhat

Rendkívüli fejlemények: a hírek szerint orosz drónok a NATO légterében - Zelenszkij a Nyugat határozott válaszát sürgeti

„Kislánykoromban nem erről álmodtam” – ezért nem szerződött Győrbe Nie Höjlund

Románia rémálma: kétszámjegyű infláció – senki nem ússza meg a válságot

További híreink

Charlie Kirk gyilkosa - FBI: megjelent az első fotó, tudjuk a menekülési irányt

Románia rémálma: kétszámjegyű infláció – senki nem ússza meg a válságot

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet
2
Az Európai Bíróság megsemmisítette a Paks2 atomerőmű támogatását jóváhagyó uniós határozatot
3
Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen
4
24 éve történt a modern történelem egyik legsötétebb napja
5
Charlie Kirk gyilkosa - FBI: megjelent az első fotó, tudjuk a menekülési irányt
6
Önleleplező felvétel: Tarr Zoltán Brüsszelben adja az útmutatót az EP-frakciónak
7
Brüsszel elvágja Magyarországot a jogosan járó uniós pénzektől + videó
8
Kuleba páldája jól mutatja az ukrán hatalmi elit képmutatását + videó
9
Orbán Viktor – Ma az Egyesült Államoknak egyetlen dolga van: kér egy kávét és a főnök meghallgatja az európai beosztottakat
10
Nagy drogfogás Tatabányán

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Románia rémálma: kétszámjegyű infláció – senki nem ússza meg a válságot

Románia rémálma: kétszámjegyű infláció – senki nem ússza meg a válságot

 Romániát sokkoló inflációs hullám sújtja: a 10%-os drágulási küszöb átlépése óta a lakosság retteg a gazdasági krízistől. Egy egész generáció szembesül először ilyen helyzettel, különösen a alacsony jövedelműek szenvednek. Mi várható, és hogyan érinti ez a magyarokat? Olvass tovább a megdöbbentő részletekért!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!