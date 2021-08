Drónnal torolták meg a kabuli terrortámadást az amerikaiak

Emelkedik a koronavírus delta variánsával fertőzöttek száma, aki még nem oltatta be magát, minél előbb kérje az oltást - figyelmeztetett Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Eddig csaknem 48 ezer 12 év feletti általános iskolás és középiskolás gyereket, fiatalt regisztráltak előzetesen a szülők a tanévkezdésre szervezett iskolai oltásokra. A baloldal sosem támogatta a sportot, hiszen az ő politikájukba nem fér bele a versenyek és győzelmek által kiváltott nemzeti öntudat - mondta a Fidesz frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Kocsis Máté szerint Karácsony Gergely nemcsak a nemzetnek, hanem saját magának is ártana, ha megvétózza a 2023-as az atlétikai Vb megrendezését. A magyar és a nemzetközi atlétikának is hatalmas veszteség lenne, ha Budapest mégsem rendezhetné meg a 2023-as atlétikai világbajnokságot - vélik egybehangzóan a híradónk által megkérdezett sportolók. Baji Balázs, világbajnoki bronzérmes gátfutó szerint a főváros összekeverte a sportot a politikával. A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szerint a főpolgármester naponta tesz tanúbizonyságot szakmai és politikai alkalmatlanságáról. Az ellenzéki pártok teljesen átvették tőle az irányítást, a főváros kasszájának kulcsát is nekik adta. Beruházásokra van szükség ahhoz, hogy év végére létrejöjjön az 5,5 százalékos gazdasági növekedés Magyarországon, a kormány napi szinten azon dolgozik, hogy ezt a célt elérje - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország javuló versenyképességéhez járulnak hozzá azok a vállalatok, amelyek az intelligens ipari technológiába fektetnek be - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter. A civil zöldmozgalmak óriási szellemi potenciált jelentenek, amivel hozzájárulnak ahhoz, hogy teremtett világunk minőségén javítani tudjunk - mondta Nagy István agrárminiszter. Európa nem egy „európai egyesült államokként”, hanem kizárólag erős nemzetek erős Európájaként tud létezni, ahol mindenkinek a sikere fontos - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter. Felerősödhet a migrációs hullám az afganisztáni helyzet miatt - mondta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Az Európai Uniónak a migráció megállításán kellene dolgoznia - jelentette ki Salvatore Martello lampedusai polgármester. A lengyel hadsereg megkezdte az illegális bevándorlók feltartóztatását célzó határkerítés építését a fehérorosz-lengyel határon. 170-re emelkedett a kabuli kettős merénylet halálos áldozatainak száma, több mint 200 ember pedig megsebesült. A támadás elkövetését az Iszlám Állam vállalta magára. Franciaország lezárta az afganisztáni fővárosban folytatott evakuációs műveleteit - közölte a Twitteren Florence Parly védelmi miniszter. Az amerikaiak csaknem egyharmada megfertőződhetett tavaly az új típusú koronavírussal tavaly a Columbia Egyetem kutatása szerint. Lezuhant egy kisrepülőgép a szlovákiai Horvátberek térségében, a szerencsétlenséget a fedélzeten tartózkodó három személy egyike sem élte túl. A montenegrói rendőrség csaknem másfél tonna kokaint foglalt le a főváros Zeta nevű részében, egy raktárban. Egy ember meghalt tegnap éjjeli a Budapest II. kerületében keletkezett lakástűzben. Számos közlekedési korlátozásra kell készülni a fővárosban a vasárnapi 36. Wizz Air Nemzetközi félmaraton futóverseny miatt - közölte a BKK. Bronzérmes lett az asztaliteniszező Szvitacs Alexa az S9-es kategóriában a tokiói paralimpián. Ocelka Róbert a kilencedik helyen végzett szombaton a pályakerékpárosok 1000 méteres időfutamában a tokiói paralimpián. Férfi jégkorong olimpiai selejtező: Lettország - Magyarország 9:0 Labdarúgó NBI: ZTE FC - Budapest Honvéd 1:3 Az angol labdarúgó-bajnokságban Manchester United bejelentette, hogy leigazolta a Juventustól Cristiano Ronaldót.